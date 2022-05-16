Güven tazeledi

KKTC Emekli Polisler Derneği'nin 8. Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Başkanlık için Aygün Maraşlı ile Nurettin Çırakoğlu’nun yarıştığı genel kurul dün saat 09.30 sıralarında başladı.

Derneğin Lefkoşa’daki genel merkezinde yapılan genel kurul saat 15.00’te tamamlanırken, Çırakoğlu ile ekibi en çok oyu alarak yeniden seçildi.

Diyalog’a konuşan Çırakoğlu, kendilerinin 228, karşı tarafın ise 223 oy aldığını, birkaç oyun ise geçersiz sayıldığını söyledi.

Son 4 dönemdir başkanlık yapan Çırakoğlu, 5. dönemde de aynı göreve seçildiğini belirtti.

Çırakoğlu, “Ben ve dört dönemdir görevde olan ekibim yeniden seçildi. 2 yıl daha yönetimde olacağız” dedi.

Genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Nurettin Çırakoğlu ve yönetim kurulu listesi şöyle:

Genel Başkan

Nurettin Çırakoğlu

Merkez Yönetim Kurulu

1-) Kaynak Karasel

2-) Server Gövsa

3-) Birol Atasü

4-) Özel Kasaboğlu

5-) Ali Tolgalı

6-) Oğuz Güleç

7-) Mehmet Tümkan

8-) Ali Çınar

9-) Erhan Boranbay

10-) Arif Barbaros

11-) Nevzat Akkuş

Lefkoşa Şubesi

1-) Hilmi Arnavut

2-) Kemal Sivri

3-) Adnan Gözügüzelli

4-) Koral Senova

5-) Eybil Tünay

6-) Menderes Gülbudak

Gazimağusa Şubesi

1-) Mustafa Şafak

2-) Taner Tekbıyık

3-) Yaşar Onurcan

4-) Adnan Özyürek

5-) Hüseyin Başbuğ

6-) Sefa Atun

Girne Şubesi

1-) Gülay Deryagil

2-) Volkan Karabudak

3-) Ertoğrul Bildağ

4-) Işık Sezgin

5-) Oktay Güldaş

6-) Hasan Özkanlı

Güzelyurt Şubesi

1-) Mehmet Ayyıldız

2-) Albay Mahrum

3-) Süleyman Erdem

4-) Fikret Yalçıner

5-) Ali Şükrüler

6-) Ahmet Özyiğit

İskele Şubesi

1-) Hasan Şehzade

2-) Mustafa Dinsev

3-) Mustafa Meneviş

4-) Tahir Selvili

5-) Ekrem Can

6-) Kemal Can

Lefke Şubesi

1-) Hüseyin Durukan

2-) Dinçer Gökçen

3-) Suat Şöföroğlu

4-) Ali Çuvalcıoğlu

5-) Cumali Gülaşlar

6-) Fikret Geceyatmaz

Denetleme Kurulu

1-) Bülent Denizkıran

2-) Ali Cengiz

3-) Kerim Özyay

4-) Mehmet Curcioğlu

Disiplin Kurulu

1-) Can Sinan Karlıova

2-) Yusuf Güngörmüş

3-) Kadir Özyay

4-) Hasan Duyar