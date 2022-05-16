Katılım yoğun oldu

Akıncılar Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı’nın 15’incisi yapıldı. Panayıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bölge halkı ve diğer ilçelerden gelen birçok vatandaş katıldı.

Akıncılar köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte kurulan yiyecek, içecek, hediyelik eşya, Kıbrıs’a özgü sele sepet yapımı stantları büyük ilgi görürken, sergilenen canlı müzik performansı sayesinde de vatandaşlar eğlenceli bir gün geçirdi.

Tatar: Birlikte çalışmalıyız

Akıncılar’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin yavaş yavaş son bulmasıyla birlikte iki yıldır yapılamayan etkinlik ve festivallerin tekrar yapılmaya başlanmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin her bölgesinden Akıncılar’a gelen vatandaşlarımızın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar bu bölgenin kültür, sanat ve tarih bakımından KKTC’ye has bir bölge olduğunu söyleyerek yurt dışında yaşayan Luricinalılara selamlarını iletti.

“KKTC’ye sahip çıkmalı ve daha da ileriye taşınması için hep birlikte çalışmalıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Töre: Herkesin görevi

Töre de, Akıncılar’ın tarihi bir bölge olduğunu ifade ederek, kendisinin de burada kısa bir dönem Mücahitlik yaptığını anımsattı. Töre, bu milli devlete, topraklarına, köylerine ve yerleşim birimlerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Barbaros: Karnaval havasına büründü

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ise iki yıllık pandemi süreci sonrasında yeniden panayırı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, panayırın giderek bir karnaval havasına büründüğünü belirtti.

Barbaros küçük bir nüfusa sahip olduklarını ancak büyük işler başardıklarını söyleyerek, kendi imkanlarıyla yollarını yapmaya çalıştıklarını ancak eksiklerini olduğunu söyledi ve hükümetten destek istedi.