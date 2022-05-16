Kahramanları andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu topraklarda barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile gerçekleşmiştir. Biz, o gün özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi kazandık” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, aynı gün hayatını kaybeden Kıbrıs gazileri Şükrü Ateş ve Hüseyin Altıntaş’ın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan ve 48 yıl sonra aynı gün hayatını kaybeden Kıbrıs gazileri Şükrü Ateş ve Hüseyin Altıntaş’ın, TBK Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan iki değerli gazinin her zaman yüreklerde müstesna yerini koruyacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının ve mücahitlerin EOKA’cıların acımasızca saldırılarına karşı direndiğini, 1974 sabahında ise Türk askerinin adaya çıkarma yaptığını ve o günün, Kıbrıs Türkü’nün hayatında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu topraklarda barış, huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile gerçekleşmiştir. Biz, o gün özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi kazandık. Vatan için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan şehitlerimize ve hayatını kaybeden çok değerli gazilerimize Allah’tan rahmet; yaslı ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı dilerim” dedi.

Tatar, polis memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, alkollü bir sürücünün aracıyla çarpıp görev başındayken yaralanmasına sebep olduğu polis memuru ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Lefkoşa'da görev başındayken alkollü bir sürücünün aracıyla çarptığı Lefkoşa Trafik Şubesi polis memuru Hüseyin Arslan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yaşanan bu elim olay karşısında Hüseyin Arslan kardeşime tekrar acil şifalar diliyor; tüm polis örgütümüze, özverili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum.

Yaşanan vahim olay, trafik kurallarına uygun davranmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bize göstermiştir. Bu bağlamda değerli halkımıza, trafik kurallarına riayet etmenin önemini hatırlatmakta fayda görüyorum.”

