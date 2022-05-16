CTP ve HP’den boykot

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin programı bugün Meclis’te görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak. Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin bitmesinin ardından bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak.

Hükümet programının okunması amacıyla geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na katılmayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi’nin (HP) bugünkü toplantıyı da boykot edeceği belirtildi.

Hükümet programında neler var

UBP-DP-YDP Hükümeti Programı’nda ‘kısa’, ‘orta’ ve ‘uzun’ vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.

Buna göre “Kısa Vadeli” hedeflerin 30-90 gün içerisinde hayata geçirileceği, “Orta Vadeli” hedefler için 90-180 gün ön görüldüğü “Uzun Vadeli” hedeflerin ise 180 gün üzerinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

İlk 90 gün içerisindeki hedefler

1- Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması

2- Belediyeler (51/1995) Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe konması

3- Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayılarının azaltılması

4- Hal Yasası’nın geçirilmesi

5- Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanması

90-180 gün içerisindeki hedefler

1- Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi

2- Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması

3- İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması

4- Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat çalışmalarının tamamlanması

5- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması

6- Sendikalar Yasası ile İş Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi.

Hükümet programını Üstel okudu

Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kabinesi geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş, cuma günü de hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Ünal Üstel tarafından okunmuştu.