Acınacak haldeyiz

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çevresi çöp ve atık sularla çevrildi.

Hastanenin ortasından geçen dere havaların ısınmasıyla birlikte koymaya başlarken, sivrisinek üretim merkezi haline geldi. Hastaneye giden vatandaşlar derenin oluşturduğu görüntünün sağlıksız bir ortam izlenimi yarattığını belirterek, kesin bir çözüm bulunmasını istedi. Vatandaşlar, derenin kötü görüntüsünün yanı sıra hastanenin çevresinin de çöp atıklarıyla dolduğunu ifade ederek, önlem alınmasını istedi.

Hastane atıkları toplanmıyor

Derenin yanına yapılan ülkenin en büyük devlet hastanesinin çevresi içler acısı durumda.

Hastane alanını bir uçtan bir uca bölen dere içerisinde birken su çöplerle birleşince çevreye kötü kokular saçıyor.

Yosun tutmuş olan dere yatağına kamışlar da eklenince durum daha da kötüleşiyor.

Derenin yanı sıra hastanenin çevresini saran atık ve çöpler de tepki topluyor. Kullanılmayan yatak başlıkları, klozetler, şilteler, masa çekmeceleri ve birçok eski eşya hastanenin hemen arkasındaki alanda birikirken, vatandaşlar ülkenin en büyük devlet hastanesine gerekli özenin gösterilmediğini ifade etti. Vatandaşlar, hastane çevresindeki derenin sağlıksız bir görüntü oluşturduğunu, çöplerin de durumu daha da vahimleştirdiğini ifade ederek, yetkililere gerekli adımları atması için çağrıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 10:03