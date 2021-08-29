Dolar ne zaman 10 TL olacak? 

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nda yeniden tasfiyeye girişebileceğini ve doların yıl sonunda 9,25 TL'yi, Eylül 2022'de 10 TL'yi görebileceğini iddia etti.

ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, dün yayımladığı ‘uluslararası ekonomik görünüm: Ağustos 2021' başlıklı raporda Türkiye ekonomisi ve dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirme ve tahminlerine de yer verdi.

Banka, 27 Ağustos'ta 8,35 olan dolar/TL kurunun, yıl sonunda 9,25, Eylül 2022'de 10.00, 2022 sonunda 10,25 olacağı tahminini paylaştı.

Erdoğan'ın 4 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı “faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklamasını hatırlatarak Cumhurbaşkanı'nın “faizleri düşürünce enflasyonun da düşeceği” şeklinde geleneksel olmayan bir para politikası görüşüne sahip olduğunu aktaran banka, geçmişte Erdoğan'ın benzer açıklamalarının ardından Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinin tasfiye edildiğine ve yerlerine kendisinin faizle ve para politikasıyla ilgili görüşlerini uygulaması daha muhtemel kişilerin atandığına işaret eti.

Banka, yine benzer şekilde TCMB'de tasfiyeler ve görev değişimi olması durumunda TL'nin ciddi bir baskı altında kalabileceğini ve dolar karşısında yüzde 10 değer kaybı yaşayabileceğini öne sürdü.

Banka, bu senaryonun, yıl sonu için açıkladıkları 9,25'lik dolar/TL tahminini desteklediğini yazdı.