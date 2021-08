Klerides’in sözünü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki görevlerine geri dönmeli" çağrısı yapan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e, dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides'in Türk milletvekillerine söylediği "Meclise gelirseniz dışarıya atılacaksınız” sözünü hatırlattı.

Tatar, “Kıbrıs'ta içi boş sözler ve şirin görünmeye yönelik beyanatlar dönemi kapanmıştır. Zaman, uzlaşı, iş birliği ve istikrar için eylem zamanıdır. Bunun yolu ise geriye dönüş değil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşı için değişen adamız, bölgemiz ve dünyamız koşullarının gerektirdiği ileriye yönelik adımları cesaretle atmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis'in bu tür anlamsız, her türlü gerçekçilikten uzak ve uygulaması imkânsız söylemlerle zaman harcayacağına, kendisinin de daha önce telaffuz ettiği esasen mevcut iki devlete ve kurumsal iş birliğine dayalı çözüm formülünü nasıl hayata geçirebilecekleri üzerinde kafa yorması dileğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Anastasiadis'in Kıbrıs Türklerine yaptığı "geri dönün" çağrısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları söyledi:

"Egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizi ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koymamız büyük yankı yaratırken, Rum liderliği bu çözüm önerisini etkisiz hale getirebilmek amacıyla her yolu ve yöntemi kullanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı son açıklamada 'Kıbrıs Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki eski görevlerine dönmeli, anayasa yeniden tesis edilmeli' çağrısında bulunmuştur.

Sayın Anastasiadis, tarafların eşit müktesep haklarına ve gerçeklere dayalı sonuç alıcı müzakerelerin başlatılması çabalarına odaklanacağına her birkaç ayda bir ortaya bir "balon" atarak gündemi değiştirme ve imaj kazanma oyunu oynamaktadır. Bir yandan iki devletli çözüm, konfederasyon, gevşek federasyon derken şimdi de sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş safsatası ile Sayın Anastasiadis bütün güvenilirliğini yitirmiştir. Bu husus, Kıbrıs Rum tarafındaki siyasi çevrelerce de açıklıkla dillendirilmektedir. Tutarsız ve hayata geçirilmesi mümkün olmayan son açıklamasıyla Rum lider uzlaşı konusunda ne denli samimiyetsiz olduğunu da bir kez daha ortaya koymaktadır.

Dileğimiz, Anastasiadis'in bu tür anlamsız, her türlü gerçekçilikten uzak ve uygulaması imkânsız söylemlerle zaman harcayacağına, kendisinin de daha önce telaffuz ettiği esasen mevcut iki devlete ve kurumsal iş birliğine dayalı çözüm formülünü nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerinde kafa yormasıdır.”