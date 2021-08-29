Hedef köklü reform

Ulusal Birlik Partisi (UBP), yarın 'tüzük değişikliği' gündemiyle toplanacak. Gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısı saat 11.00'de yapılacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi 30 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Başbakan Ersan Saner tarafından yapılan açıklamada saat 11.00’de gerçekleştirilmesi planlanan toplantının YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te yapılacağı bildirildi.

UBP Parti Meclisinin 25 Ağustos'ta yapılacağı duyurulan ve partide köklü reformlar öngören “tüzük değişikliği” konusunu görüşeceği toplantının, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu'nun 'tüzük değişikliği konusunda uzlaşıya varılamadı' şeklindeki açıklamasıyla ertelendiği bildirilmişti.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 21 Ağustos’taki toplantısında, tüzük değişikliğini onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk etmişti.

Tüzük değişikliği, “kurultayda oy verme ve sayım işlemlerinin 6 ilçede gerçekleştirmesi, kurultayda oy kullanabilmek için partiye kurultaydan asgari yüz seksen gün önce kayıt olma koşulunun yüz yirmi güne indirilmesi, genel sekreterlik görevinin kaldırılarak genel başkan yardımcılarının getirilmesi, partiyi genel başkan seçimi gündemiyle kurultaya götürme görevinin parti meclisine ait olması, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması ve üç olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi” gibi düzenlemeleri içeriyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 06:39