Kuzey Kıbrıs’ta elektrik ücretlerine yüzde 30’luk zam önerisi Bakanlar Kurulu tarafından bekletilirken, Güney Kıbrıs’ta son bir yıl içinde elektrik ve akaryakıt ürünlerine yüzde 398 oranında zam geldiği açıklandı.

Alithia gazetesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişle sebze, meyve, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 38 oranında artmasıyla halkın ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

Gazete bu çerçevede halkın günlük olarak tükettiği bazı ürünlerin fiyatlarını da akardı. Buna göre salatalığın kilosu 2,25 Euro, domates 2 Euro, limon 2,25 Euro, kolokas 1,95 ve çeri domates 2,45 Euro’dan satılıyor.