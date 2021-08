Bu karardan vazgeçiniz

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta vaka sayısı artarken, PCR ve antijen testlerinin paralı hale getirilmesi toplumun tüm kesimlerinden tepki gördü. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “herkesin geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde, bir de test parası talep edilmesini kabul edemeyiz. Her hafta 100 lirayı kimse ödeyemez. Bu karardan vazgeçilmelidir” dedi.

Ekonomiyi tam iflasa götürür…

Lokanta işletmecileri de testlerin paralı hale getirilmesi halinde sıkıntının daha da büyüyeceği ve iflasların artacağı uyarısında bulundu. Diyalog’a konuşan işletmeciler, ekonomik krizin arttığını ve müşteri sayısının her geçen gün azaldığını belirterek, bunun üstüne bir de testlerin paralı hale getirilmesiyle müşteri bulamayacaklarını ifade etti.

Vatandaş ne dedi…?

Halil Kaan

“Araç Kayıt Dairesinde çalışıyorum ve yoğun bir ortam olduğu için sürekli testlerimizi yaptırıyoruz. Coronavirüse karşı aşımı da yaptırdım. 1 Eylül itibariyle aşılı ve aşısız herkese PCR testlerinin ücretli olacağını açıkladılar. Testlerini ücretli olarak yaptırabilenler de var. Ancak asgari ücretle geçinen; kira ödeyen çocuklu aileler bu test ücretlerini kesinlikle ödeyemez. Zaten insanlar zor geçiniyor bir de testler ücretli oldu. Bir diğer durum ise kimse bu paraları vermemek adına test yaptırmayacaktır. Test yaptırmayınca da kim pozitif kim negatif bilinmeyeceği için bulaş daha da artacaktır. Bu noktada yetkililerden bu kararın geri alınmasını bekliyoruz.”

Şahin Kaya

“Çift aşılıyım ve haftada bir PCR testi yapıyorum. Testlerimizi yaptırmak zorundayız çünkü ben çift aşılı olmama rağmen Coronavirüse yakalandım. Çift aşılı olduğum için rahat geçirdim bu nedenle de aşı ve PCR testleri kesinlikle önemlidir. Bu durum çok ciddi ve önemli iken hükümetin aldığı ücretli test kararı kesinlikle çok yanlıştır. Çocuklar okula gidecek ve bu çocukların ailelerinden her hafta test istenecek. Aileler için büyük külfet olacak. Burada hükümetin açığı biz vatandaşların sırtından mı kapatılacak? Kapanmaların yaşandığı süreçte bizlere bazen verip bazen veremedikleri bin 500 lirayı geri mi alacaklar bu yolla. Bu çok büyük bir yanlıştır ve bu karardan geri dönülmelidir. Ben şu an işten çıkarıldım ve soruyorum ben nereden bulup test yaptıracağım. Bunu aşı yaptırmayanlar için yapsalar ki en azından aşıya da teşvik olmuş olur.”

Doğan Dallı

“Aşılıyım ve PCR testimi düzenli olarak yaptırıyorum. PCR testlerinin ücretli yapılması kararı doğru değildir. Kimse bu sıkıda gidip de ücretli test yaptırmayacağı için test sayısı düşecek ve kim pozitif kim negatif bilinemeyeceği için bulaş daha da artacaktır. Biz evde 4 kişiyiz, haftada 400 lira ayda bin 600 lira ödemek zorunda kalacağız. Ben şu an haftada bir test yaptırıyorum ancak ücretli olması ile kimsenin test yapmayacağını söylemek istiyorum. Bu alınan karardan vazgeçilmelidir.”

Şakir Gencer

“PCR testimizi düzenli olarak yapıyoruz. Ben aşılıyım ancak asla tedbirimi bırakmadım testlerimi de düzenli yapıyorum. PCR testlerinin ücretli olması kararı kesinlikle doğru bir karar değildir ancak biz vatandaşlar da susmaya devam ettikçe bize bu yapılanlar az bile. Doğdum doğalı aynı siyasileri başımızda görüyoruz. Bu nedenle kökten bir değişim yapılmalıdır. Testler için belirlenen rakamlar da çok yüksek. Bu karar asla kabul edilir değil ve test sayısının düşmesine bulaşın da artmasına neden olacaktır. Hemen her gün bir şeylere zam yapıyorlar ve her geçen gün vatandaş açlığa sürükleniyor. Bir buçuk yıldır insanlar evlerine ekmek götüremedikleri için kan ağlarken bu kararlarla biz vatandaşları daha da zora sokuyorlar. Bu karar kaosa neden olacak ve vazgeçilmelidir.”

Yusuf Özerman

“Çift aşılıyım ve her hafta düzenli olarak testlerimi yaptırıyorum. Halk pandemi ile birlikte ciddi bir ekonomik sıkıntıya girdi ve bu zor süreçte yapmaya mecbur bırakıldığımız testler için ücretlendirilme kararı üretiliyor. Bu karar kesinlikle doğru değildir. Ailelerin bütçeleri daha da zora girecektir. Bu alınan karar özellikle geçim derdinde olan, ekonomik sıkıntılar yaşayan ve evine ekmek götüremeyen insanları göz önünde bulundurarak iptal edilmelidir.”

Özkul Özyiğit

“Coronavirüse karşı aşımı yaptırdım ve her 15 günde bir test yaptırıyorum. Hükümet ne yaptığının bilinci dışında hareketle bir karar alıp PCR testlerini ücretlendirdi. Bu karar kabul edilir değil ve kararın iptal edilmesi gerekiyor. En azından aşılı olanlardan ve 18 yaş altı kişilerden ücret alınmamalıdır ki aşıya da teşvik olmuş olsun. Halkın bu hükümetten beklentisi çok yüksekti ancak hayal kırıklığı yaşandı. Alınan yanlış bir karardan geri dönmek ayıp değil takdir edilir bir durumdur ve hükümetten beklentimiz alınan karardan dönmeleridir.”

İzzet Atakan

“Aşılıyım ve çalıştığım için haftada bir PCR testimi yaptırıyorum. Aybaşı itibariyle PCR testlerinin ücretli olacağı kararı üretildi ve ben bu kararın kabul edilir doğru bir karar olmadığını söylemek istiyorum. Maddi durumu kötü olan ancak daha önce alınan kararla test yaptırmaya mecbur bırakılan kişiler daha da kötü bir duruma düşecektir. Halk zaten zor durumda ve evlerine ekmek götürme derdindeyken böyle bir karar doğru olmadı. Hükümet edenlerin bu kararı bir kez daha gözden geçirmelerini istiyoruz. Ben bugün haftada bir testimi yapıyorum ancak yarın haftada 100 ayda 400 TL verip test yaptırmam. Zaten ekonomik durumum buna da pek müsaade etmez. Çevremde birçok arkadaşım da ‘bir kez yaparım başka da yapmam’ diyenler var. Bu da bulaşın artacağını gösteriyor.”

Restoran sahipleri ne dedi…?

Ahmet Yıldırım

“İşlerimiz zaten bu açılma kapanmalar nedeniyle ciddi sıkıntılara girdi. Şimdi tam işlerimizi toparlamaya başlayacakken böylesi bir kararla yine birçok müşterimizi kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz diyorum çünkü kimse bu sıcakta gidip de saatlerce PCR merkezlerinde bekleyip 100 TL verip test yaptırmaz. Bu kararla birlikte zaten kötü olan işlerimiz daha da kötü bir hale gelecektir. Alınan bu karardan acilen vazgeçilmesi gerekiyor.”

Levent Özerdağ

“Dünyada artık bu pandemi yalanına kimse inanmıyor. Ekonomimiz mahvoldu, turizmimiz bitti. Öyle kararlar alınıyor ki her kararla daha da geri gidiyoruz. Turistlerin gelişi için alınan kararlar, restoran, kafe, bar gibi yerlere girişlerde alınan PCR kararı, aşı olan için ayrı olmayan için ayrı ayrı uygulamalarla halkın ekonomisini çökerttikçe çökerttiler. Bu kadar saçmalık ben hayatımda görmedim. Dünyada 90 bin kişi iç içe maç izliyor, bizim gibi gelişmemiş geri kalmış ülkelerin siyasileri de insanların batıp gitmesi için elinden geleni yapıyor. İnsanlara zorla bir şeyler yaptırmalarını doğru bulmuyorum. Artık bıraksınlar da işlerimizi yapalım. İnsanlar artık kendini koruyacak olan koruyacak korumayan bulaşacaktır. 100 TL verip test yaptıramaz çünkü herkes evine bir ekmek götürme derdindedir. Acilen alınan bu karardan vazgeçilmelidir.”

Hasan Yılmaz

“İşlerimiz zaten çok kötü bir süreçten geçti ve tam toparlamaya başlayacağımız zamanda yeni bir kararla yine geriye itiliyoruz. Bu kararla işlerimizin çok daha fazla düşeceğine inanıyorum. Daha fazla test yapılması kesinlikle doğrudur ancak buna teşvik için böylesi bir karar üretilmesi piyasayı daha da kötü bir hale sokacaktır. Aşısız olanlara ücretlendirme yapsalar en azından aşı için insanları da teşvik etmiş olurdular. Bu karardan vazgeçilmelidir.”

Fatih Tatar

“PCR testlerinin ücretli olarak yapılması kararı kesinlikle piyasadaki iş sıkıntısını daha da çoğaltacak ve daha büyük zararlara neden olacaktır. İşlerimizi tam toparlıyoruz dediğimiz anda bize yeni bir darbe oldu. Tam toparlanacağız diyoruz yeni bir şey çıkıyor, her alınan kararla esnaf daha da geriye çekiliyor. Zaten iç mekân düzenlemelerin de daha önce alınan kararla uygulandığı ve gerekli mesafelerin oluşturulduğu bilinirken bu şekilde bir karar çok kötü oldu ve işlerimize de piyasaya da bunun olumsuzlukları da eklenecektir.”

Batuhan Biçentürk

“PCR testine güvenmeyen ve yaptırmak istemeyen kişilerin yanı sıra PCR merkezlerinde yaşanan rezaleti çekmek istemediği için bile oraya gidip test yaptırmak istemeyen insanlar var. Mademki bu kadar PCR şartı getirdiler o zaman bunu ücretsiz olarak yapmalıdırlar. Hem insanlara test şartı koyuyorsunuz hem de dönüp bunu ücretlendiriyorsunuz, bu karardan acilen vazgeçmeleri gerekiyor.”

Fatime Manafi

“Tam işlerimizi toparlamaya başlayacağımız anda yeni bir kararla darbeye uğradık. Dünyada çeşitli ülkelerde farklı teşvikler uygulanıyor. Kararın alınmasının üzerinden 2 gün geçmiş olmasına rağmen işlerin olumsuz etkilendiğini hissettik. Biz işlerimizin başında olmak ve iş yapmak istiyoruz. İnsanlar da kendilerini korusun önlemlerini alsın. İsteyen testini yaptırsın isteyen aşısını olsun ama kimse kimseye kısıtlayarak birşeyler yaptırmaya çalışmasın. Testlerin ücretli olması test sayısını azaltacak ve bulaşın artmasına neden olacaktır. Kimse gidip ekonomik sıkıntılar çekilen bu zamanda haftada 100 TL verip de test yaptırmayacağı için esnaf da bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu karardan acilen vazgeçilmelidir.”