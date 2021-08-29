Coronavirüse yenik düştü

Sağlık Bakanlığı’nın dün Coronavirüs kaynaklı bir can kaybı olduğunu bildirirken, yaşamını yitiren kişinin klarnet ve keman ustası Kıbrıslı Türk sanatçı İlker Kaptanoğlu (75) olduğu belirtildi. Kaptanoğlu’nun bir süredir Lefkoşa Pandemi Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Ülke sanatı için yıllarca değerli emekler harcayan, koro ile orkestralarda boy gösteren Kaptanoğlu’nun vedası, sanat camiasını ve sevenlerini üzdü.

Kaptanoğlu’nun dün 12.30’da Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildiği bildirildi.

