14 bin test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 179 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte bir kişi yaşamını yitirdi, 213 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 14 bin 9 olduğunu, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 128 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında şunları belirtti:

4 kişi yurt dışından hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.

55 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2. 406.790

Toplam vaka sayısı: 16.015

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.682

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2276

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 116

pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1975

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 168

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 57

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 17

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 797

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 278

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 234

Güvende kal genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3548

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 41.026

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs bir can daha aldı, 213 yeni vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre dünkü ile birlikte toplam can kayıpları 497'ye yükseldi.

Dün toplam 47 bin 772 testten 213'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 113 bin 69'a ulaştı. Tedavi gören hasta sayısı 157, durumu ciddi olanların sayısı 59, 21'i entübe olarak açıklandı.