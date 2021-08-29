Gündem 1960’a dönüş

Rum Yönetim Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 1960 Anayasası’na geri dönme önerisi üzerine Rum müzakere grubu, ardından da Ulusal Konsey üyeleriyle fikir tartışması yapacağı bildirildi.

Rum basınına göre Anastasiadis 31 Ağustos’ta müzakere heyeti üyelerini, 1 Eylül’de de Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

Politis haberi “Yine Yaktığı Ateşleri Söndürmeye Koşuyor… Retro Önerisi Konusunda Müzakere Heyetini ve Ulusal Konsey’i Alelacele Topluyor” başlığıyla manşetten “Lute da Pişman Olmuş Olabilir ama Afganistan Yüzünden Değil” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun 14 KKTC yetkilisinin pasaportlarını iptal etme kararının ardından, kimsenin görüşünü almadan, herkesten habersiz 1960 Anayasası’na dönüş önerisini ortaya atmasıyla Rum tarafında karışıklığa neden olan ve eleştiri yağmuruna tutulan Anastasiadis’in “bir kez daha icraatları yüzünden ifşa olduğu” belirtildi.

İtibarı tamiri imkânsız yara aldı

“Beklenmedik ve alakart (a la carte) önerisinin yarattığı karışıklık, gelip gelmeyeceğini henüz netleştirmeyen Lute’un planlarını da etkilemiş görünüyor” vurgusu yapılan haberde “diplomatik kaynaklar, sürekli ve peş peşe gerilemeleri ve yenilikçi fikirleri ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecilik itibarının tamiri imkânsız yara aldığını değerlendiriyor” vurgusu yapıldı, özetle şunlar aktarıldı:

“Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıslı Türk yetkililerin pasaportlarıyla ilgili kararının ortamı yakıcı hale getirmesi ve iki lider arasında yarattığı verimsiz çatışma ve de Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş sürprizi görüldüğü kadarıyla Jane Holl Lute’u, şu anda Kıbrıs’ı ziyaret etme meselesini bir daha düşünmeye itti. Gayriresmî olarak Ağustos sonu-Eylül başı olarak açıklanan ziyaretin tarihi halen kesinleştirilmedi. Elbette hükümet, Lute’un Kıbrıs ziyaretini iptal etme kararını başka yere çekmeye çalışıyor. Sözcü Marios Pelekanos aracılığıyla Lute’un iptal kararında Afganistan’daki gelişmelerin ve Antonio Guterres ve BM’nin bu gelişmelere odaklanmasının rol oynadığını söyledi. Yani hükümet, Lute’un Afganistan meselesinde hiçbir yetkisi olmamasına bakmadan bu unsura atıf yapıyor. Lute’un, bu olumsuz ortamda ziyaretinin, amaca; sonunda Guterres-Tatar-Anastasiadis üçlü görüşmesi yapılması beklenen New York’taki BM Genel Kurulu öncesinde taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını saptamaya hizmet etmeyeceği için Ada’ya gelmeyeceğini kabul etmiyor. Diplomatik çevrelerin kanaatine göre Lute’un geliş tarihinin belirlenmemesi, son olayların (Kıbrıslı Türklerin pasaportları konusu ve 60 Anayasası’na dönüş önerisi) Kıbrıs sorununun müdahillerinde öfke ve hayal kırıklığı yaratmasından kaynaklanıyor. Müdahiller artık Nikos Anastasidais’in müzakereci olarak tam itibarsızlığından söz ediyorlar.”