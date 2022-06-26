Dolarda sert dalgalanma

Gün genelinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL piyasa kapanışının ardından 17.36'dan 16.49'a kadar geriledi. Günlük düşüş bir anda yüzde 5'i buldu. Dolar sert düşüşün ardından 16.80 liranın üzerine tırmandı. Bu dalgalanma BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni düzenlemesinin açıklanmasıyla benzer saatlerde başladı. BDDK, ticari TL cinsi kredi kullanılabilmesi için şirketlerin döviz varlıklarını 15 milyon TL'nin üzerine çıkarmama şartı getirdi. Halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon TL üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

BDDK'nın söz konusu düzenlemesine piyasadan farklı tepkiler geldi. Kaynaklar dövizle ara malı ithalatı yapan ve benzeri bazı firmaların TL'deki değer kaybı nedeniyle sermayelerini yabancı para cinsinde tutarak döviz varlığını güçlendirdiğine ve maliyeti enflasyonun altındaki kredilerle araç, gayrimenkul ve hammadde yatırımlarını finanse ettiğine dikkat çekiyor.

Kamu bankalarının daha önce ticari kredilerle arsa alımına imkân verdiğine dikkat çekilirken, son dönemde bu taleplerin bankalara tarafından reddedildiği, BDDK'nın son düzenlemesiyle de bu gibi hamleleri tamamen engellenmiş olduğunu belirtiliyor.