15 maddelik uyarı

Orman Dairesi eski müdürlerinden Altay Fırat, yangın sonrası için alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, 15 maddelik öneride bulundu.

Fırat’ın önerileri şöyle:

1. Yangına maruz kalan arazilerin etrafı hemen dozerlerle çevrilmeli, çünkü yağmurun etkisi mevsim nedeni ile bitmiştir, ağaç kökleri haftalarca içten yanar söner gibi görünse de, rüzgar esas etmendir ve tekrardan tutuşmalar olabilir.

2.Haziran, temmuz, ağustos, eylül sonuna dek yağmur olmayabilir, mutlak nem oranı çok az ortalık kupkuru, daha yangın çıkma ihtimali çok yüksek.

3.Yaz periyodu boyunca özellikle yangın çıkma ihtimali yüksek yerlerde mobil ekip sayılarının artırılması ve etkin kontrollerin yapılması

4. Etkin bir haberleşme sisteminin derhal uygulanmaya konulması

5. Ormanlarda esas yetkinin Orman dairesinde olması altında da diğer paydaş birimlerin bulunması, çünkü arazileri en iyi bilen, tecrübe sahibi, bölge şefleridir. Çok başlı bir koordinasyon dağınıklığa nedendir.

6. Ormanla teması olan yerleşmelerin derhal duyurularla uyarılmaları.

7.Orman yangınları ile mücadelelerde artık halkla ilgili bir eylem planının yapılması, teşkillerin oluşturulması ve bu tür olaylarda kimlerin, nerede, nasıl hareket edeceklerinin belirlenmesi.

8. Orman yasası ve buna bağlı tüzük ve genelgelerin artık günümüze uyarlanması, yeni teşkilat yasasının yapılması, bununla ilgili çalışma önceden yapılmıştır.

9. TC Orman genel müdürlüğü her zaman sınırsız yardım yapmakta olup, özellikle ar ge çalışmalarından faydalanılmalı

10. Biz, Güney Kıbrıs, İngiliz üstleri, Barış Gücünden oluşan (belki İsrail), bir havadan mücadele hazır ekibinin bir protokol ile oluşturulması

11. Yanan yerlerin rehabilitasyonu ile ilgili bırakın bu işlerden anlayan AMENAJMAN cılar ilgilensin bu nereye, neyin nasıl dikileceğini onlar çok iyi biliyorlar

12. Anayasada kiralamalar ile ilgili hüküm var fakat koruma faydalanma tüzüğü ile çelişiyor.

13. Orman Dairesi’nin 2013-2033 e kadar Orman eylem planı mevcut, bakılsın

14. Orman Dairemizin iş gücü çok; maliyeci, hukukçu, haritacı, Orman mühendisi, teknik personel ve 125 kişilik yangın ekibi yerine her şefliğe 125 kişi alınır ise şube müdürlükleri daha etkin çalışacaklar.

15. Kantara Bölge Şefliği yetki alanı çok geniş 2 ye ayrılmalı. Her şeflikte en az 2 greyder, 2 dozer, 2 su tankeri, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı olmalı.