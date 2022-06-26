Teknecik’te yakıt bitti

Elektrik Kurumu’nun Teknecik tesislerinde yakıtın tamamen bitme noktasına geldiği yeni yönetim kurulu başkanı Hasan Akyiğit tarafından da doğrulandı. Akyiğit dün yaptığı açıklamada Teknecik’te 2 günlük yakıt kaldığını belirtti.

Kurumun eski yöneticilerinden Yusuf Avcıoğlu önceki günkü açıklamasında Teknecik’te akaryakıtın bugün tamamen bitmiş olacağını duyururken, dünkü paylaşımında ise fahiş fiyattan yakıt alınacağını, bunun elektrikte yeni bir zamma neden olacağını belirtti.

Sorunlar bitmiyor

Yangın kabusunu yağmurun yağmasıyla atlatan Kuzey Kıbrıs’ı şimdi de karanlıkta kalma tehlikesi bekliyor.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ülkede 2-3 günlük yakıt kaldığını, yakıt gemisinin bugün adaya geleceğini ve en geç yarın yakıt tahliyesinin yapılacağını açıkladı.

“Aksilik çıkmazda gemi Teknecik’te olacak" diyen Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, hava koşulları ve yakıt ikmali için gereken bağlantıların yapılmasına bağlı olarak, yakıtın en geç pazartesi günü başlayacağını kaydetti.

Elektrik kesintilerinin nedeninin üretim yetersizliği ve bazı bölgelerde meydana gelen arızalardan kaynaklandığını aktaran Akyiğit, önceki günkü rüzgar ve yağış nedeniyle bazı bölgelerde hatların koptuğunu, direklerin kırıldığını anlattı.

Hafta sonunda dönüşümlü elektrik kesintilerinin olup olmayacağının sorulması üzerine Akyiğit, “Hafta sonu rahat geçecek. Sanayi bölgeleri, fabrikalar hafta sonu kapalı. Arıza yaşanmazsa, elektrik kesintisi de yaşanmayacak” dedi.

Para lazım

Akyiğit’in açıklamalarını değerlendiren üst düzey bir yetkili “esas sorun gelecek olan yakıt parasının ödenmesidir. Para ödenmediği sürece gemi boşaltma yapmayacak. Maliye’nin erken borçlanmaya çıkması bu yüzdendir” dedi.

Avcıoğlu: Fahiş fiyattan alım yapılacak

Sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı açıklamada Teknecik Santrali’nde yakıtın azaldığını ve bugün tamamen biteceğini duyuran Kıb-Tek eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu dün yeni bir paylaşımda bulundu.

Avcıoğlu, “Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesine çıkılması gerektiğini defalarca söylememize rağmen ihaleye çıkmadınız. Şimdi ise fahiş fiyattan, ihalesiz yakıt alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu’nun paylaşımında şu bilgileri verdi:

“Alınan yakıt miktarı: 2,300ton

Yakıtın borsa fiyatına göre ederi: 1,927,400 dolar

Yakıta Ödenen toplam fiyat: 3,105,000 dolar

Fiyat farkı: 1,177,600 dolar

Bu Bakanlar Kurulu Kararının Kıb-Tek Yönetim Kurulu kararı olmaksızın alındığını biliyor muydunuz?

Bu fiyattan alımların devam etmesi halinde Elektrik Birim Fiyatlarına 1,8 TL ilave zam yapılması gerektiğini biliyor muydunuz?”