Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiği ve Türk tarafına sunulan Güven Yaratıcı Önlemlere tam destek verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Sayın Borrell Nikos Anastasiadis’i, hali hazırda Türkiye Dışişleri Bakanına, söz konusu GYÖ’lerin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaları güçlendirebileceğini ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yol açabileceği görüşünü ilettiği konusunda bilgilendirdi. Ayrıca Türk tarafını Başkan Anastasiadis’in önerilerini incelemeye davet ederek, Türkiye’nin GYÖ’ler ve genel olarak Kıbrıs sorunundaki yapıcı tutumunun AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi hususunda çok önemli kabul edildiğine de işaret etti.

Borrell, kendisinin bu konuyu, yapacağı görüşmelerde gündeme getirmeye devam edeceğini de belirtti.

Borrell, kapalı bölge Maraş’ta devam eden Türk meydan okumaları konusunda ise, bölgede şekillenen durumla ilgili yoğun endişesini ifade etti.”