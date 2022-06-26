Felaketten ders çıkarılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yangın bölgesini ziyaret ederek, Mersinlik köyünde yaşayan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, Töre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Orman Dairesi yetkililerinden bilgiler aldı, basına açıklama yaptı.

Töre, yüzlerce yılda yetişen dev ağaçlar ile birlikte genç fidanların da yandığını görmekten büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Töre, buraların tekrar orman haline gelmesinin uzun bir süre alacağını, ormanın kendi kendini tohumlayarak yeşermesini bir veya iki yıl beklemek gerektiğini, ancak daha sonra iklime uygun olarak ağaç dikimine geçilmesi gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, ülkede çam ağırlıklı ormanlaştırmanın artık geride kalması gerekliliğini, yangına dayanıklı daha erken gelişebilen ağaç türlerini seçmenin önemini vurgulayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, “hiçbir şeyin bizleri teselli edemeyeceğini ama yine de hayatın devam ettiğini” belirtti.

Töre, “Bu yeşillenme yine meydana gelecektir. Dallar ve gövdeler yanmıştır; ama toprağın altına ne kadar sirayet etti, kendi kendine filiz atar mı göreceğiz; ondan sonra da hepimiz el birliğiyle buraları yeniden yeşillendireceğiz” dedi.

“Alınması gereken birçok ders var”

Zorlu Töre, bu yangından sonra alınması gereken birçok ders olduğunu da vurguladı. Yangınlara, yangınlardan önce hazırlanılması gerektiğini belirten Töre, Orman Dairesi’nin bünyesinde birçok ekipman ve makine bulunduğunu ancak bunları kullanabilecek personel eksikliği bulunduğunu aktardı.