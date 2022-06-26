Önemli görüşmeler yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’la görüşeceği, Salı günü ise AB-NATO toplantısına katılmak için Madrid’e gideceği haber verildi.

Anastasiadis’in, Madrid’te önemli görüşmeler yapma hedefinde olduğu belirtildi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, New York’a gidişi öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini yazan Fileleftheros, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararın onaylanması prosedürünün, Temmuz ayı sonunda BM Güvenlik Konseyinde gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre; Anastasidis-Stewart görüşmesi yarın 11.30’da Başkanlık Sarayında yapılacak.

Öte yandan gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayanarak, Salı günü Madrid’de gerçekleşecek olan AB-NATO toplantısı çerçevesinde bazı görüşmeler yapılmasının beklendiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in gerek ABD Başkanı Joe Biden, gerek de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı yerde bulunacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Stewart’ın liderle “neredeyse sıfır beklentiyle görüşeceğini” yazdı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022, 02:04