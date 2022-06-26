‘3 bin 500 Euro ödedik’ 

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye uyruklu İsa Hacuma, Muhammed Emin ve Hüseyin Hacuma, Güvercinlik köy meydanında yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar polisteki ifadelerinde Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a geldiklerini, amaçlarının Güney Kıbrıs’a gitmek olduğunu itiraf etti.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlılar, Kıbrıs’a gelmek için toplam 3 bin 500 Euro verdiklerini, çalışmak için güneye gitmek istediklerini söyledi.

Kaçak girdiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, Suriye uyruklu İsa Hacuma, Muhammed Emin ve Hüseyin Hacuma’nın 24 Haziran 2022 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Güvercinlik köyü meydanında yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlılardan elde edilen soruşturmada, ülkemize 23 Haziran 2022 tarihinde, onaylanmış liman olmayan bir bölgeden kaçak olarak girdiklerinin belirlendiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıların ülkeye nerden girdiğinin araştırılacağını aktaran polis mahkemeden süre talep etti.

Güneye gitmek istiyoruz

Mahkemede söz alan zanlılar, 3 bin 500 dolar karşılığı adaya getirildiklerini ve çalışmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gitmek istediklerini ifade etti.

Huzurundaki şahadet ve zanlıların beyanını değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.