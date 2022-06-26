Yaralar sarılmalı

Mersinlik köyünde başlayan ve geniş bir alana yayıldıktan sonra 4 gün süren yangın 20 bin dönüm ormanlık alanı yok etti.

Ölen canlılar, yok olan ormanlar yürek burkarken, Taşkent Doğa Parkı, yaklaşık 600 bin ağacın yok olduğunu, yüzlerce kuşun ve canlının öldüğünü duyurdu.

Yangının bilançosuyla ilgili resmi makamlar ise henüz açıklama yapmadı.

Yetkililer yangın bölgesinde yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade ederken, Türkiye’den bir milyon fidan bağışlanacağı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için bir milyon fidanla destek vereceklerini açıkladı.

Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC’li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır” dedi.

20 bin dönüm kül oldu

Geçtiğimiz Salı günü öğleden sonra başlayan yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu. Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın tam olarak kontrol altına alınamamıştı.