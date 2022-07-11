Guterres’e tepki var

Birleşmiş Milletler’in (BM) iki bölgeli iki toplumlu federasyonu ortadan kaldırıp Kıbrıs sorununu, "iki taraflı" (toplumlar arası değil) mekanizmalarla işbirliği yapan iki varlık düzeyine indirerek, bu bağlamda da teknik komiteleri özerkleştirerek, Rum tarafı açısından “tehlikeli bir dönüş” yaptığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini, rota değişikliği eğiliminin, Genel Sekreter Antonio Guterres’in BM Barış Gücü raporuna yansıdığını yazan gazete, Kıbrıs sorununda, çözüm zemini açısından artık açık bir alan yaratıldığını açıkça ortaya koyulduğunu ve neredeyse her düzeyde "ikili temeldeki işbirliği ve anlaşmazlıkların çözüm mekanizmaları"nın tercih edildiğini yazdı.

Gazete, bu şekilde bir yandan Türklerin konfederasyon ve/veya iki ayrı devlet çözümü değirmenine su döküldüğünü, bir yandan da Türkiye’nin sorumluluklarının devre dışı bırakıldığı yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, bu çerçevede Guterres, iki taraf arasında mülteci meselesinin yönetilmesi mekanizması kurulmasına ve teknik komitelere de otonomi kazandırılmasına yatırım yapıyor. Guterres, Ergün Olgun ve Andreas Mavroyannis’in teknik komitelerin Kıbrıs sorununa dair geniş siyasi dinamiklerden izole edilmesi anlaşmasına atıf yapıyor. Bundan da, yan yana yaşayan iki varlık arasında, devlet yetkisine giren konulara dokunan bir işbirliği modeli kurularak, teknik komitelerin doğrudan müzakere prosedürünün yerine geçen bir platform olacağı sonucu çıkarıldı.

Guterres’in ayrıca teknik komiteler çerçevesinde iki taraflı (bilateral) anlaşmalara da atıf yaptığına dikkat çeken gazete, “Bu da BM Sekreterliği’nin istekleri konusunda soru işaretleri yarattığını” öne sürdü.

BM Barış Gücü raporunda düzensiz mülteciler konusunu da iki tarafa havale ederek, Türkiye’nin tamamen beraat edildiğini yazan gazeteye göre raporda, göçmen ve düzensiz mültecilerin uluslararası hukuk uyarınca sığınma prosedürüne erişimleri olmamasının sorunu daha da büyüttüğü ve bu durumun BM’de ciddi kaygı yarattığı kaydedildi.