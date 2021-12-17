Döviz uçuşa geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, "Alınmış kararların birikimli etkileri 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecek." ifadelerine yer verildi.



100 baz puan faiz indirimi sonrasında Dolar/TL faiz kararı sonrasında 15,75'i, Sterlin/TL 21,00’i gördü.TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Banka son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Karar öncesi 15 seviyesini aşarak tarihi zirveye ulaşan dolar/TL'de değer kaybı karar sonrası devam etti.