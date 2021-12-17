Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, ikili ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirterek ‘güçlü dostluktan’ söz etti.

Alithia gazetesi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno’nun dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le biraraya geldiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya ve Güney Kıbrıs’ın birbirlerine güçlü dostluk bağlarıyla bağlı olduklarını belirterek karşılıklı işbirliğinin güçlendirileceği mesajı verdi.



Hristodulidis ve Bueno’nun geçen hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İspanya’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde de bir araya gelmiş olduklarını belirten gazete, diplomatik kaynakların ise, bu temasların her iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarlara verdikleri önemi ortaya koyduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Ürdün Kralı bugün geliyor

Bu arada Ürdün Kralı II. Abdullah’ın bugün kalabalık bir heyetle birlikte Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği açıklandı.

Alithia gazetesi, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın bugün akşam saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından Rum Başkanlık Sarayı’nda kabul edileceğini yazdı.

Abdullah-Anastasiadis ikili görüşmesinin ardından iki tarafın heyetlerinin de katılacakları genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirileceğini aktaran gazete, aynı günün akşamında ise Anastasiadis’in, Ürdün Kralı onuruna yemek vereceğini belirtti.

Ürdün Kralı’nın temasları çerçevesinde iki taraf arasında çifte vergilendirilmenin kaldırılması ve suçluların iadesi konularında iş birliği anlaşmasının imzalanması da bekleniyor.