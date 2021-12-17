Değişim şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, her şey döviz üzerinden olduğu için gelirlerin de döviz üzerinden olması gerekeceğini söyledi.

CTP lideri Tufan Erhürman parti yetkililerinden oluşan bir heyetle Cengiz Topel Hastanesi, Lefke’de bazı iş yerlerini ve Doğancı Köyü’nü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Biz yurttaşın alım gücünü korumayı hedefliyoruz. Gerekirse maliye girer yükün altına ama yurttaşımızı sokmayız” dedi.

Erhürman, son 3 senede yaşananların gelecek 5 yıl daha devam etmesi halinde memleketin yaşanmaz bir duruma geleceğini de ileri sürdü.

LAÜ umut ışığıdır

Erhürman, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) varlığının kendileri için umut ışığı olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman ve beraberindeki heyet LAÜ’yü ziyaret etti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile görüşen CTP heyeti, LAÜ’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Lefke’nin, LAÜ’süz düşünülemeyeceğine vurgulayan Tufan Erhürman, Lefke’deki döngünün üniversite sayesinde sağlanabildiğini belirtti.Erhürman, pandemi sürecinin, üniversiteleri de sıkıntıya soktuğunu söylerken, Lefke’deki döngünün, üniversite sayesinde sağlanabildiğini belirtti. Pandemide kapalı kalınan dönemde üniversiteler açısından yeni bir vizyon ortaya koymak için çalışmalar yapılmadığını hatırlatan Erhürman, online eğitimin artık üniversitelerde bir yeri olacağını vurguladı.Sağlıkta da ekonomide de çok değerli zamanın kaybedildiğine dikkat çeken Erhürman, üniversitelerin geleceğine dair vizyonu hep birlikte çalışarak oluşturacaklarını anlattı.

“Üretim açısından en verimli yerlerden biridir”

Erhürman, “Lefke’nin özelinde turizmi ve üretimi nasıl üniversiteyle daha fazla entegre edebiliriz, Lefke, turizm açısından maalesef ileri noktalara gelebilmiş değildir” diye konuşurken, üniversitenin Lefke’de büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Ülkede üretim açısından en verimli yerlerden birinin Lefke olduğuna da vurgu yapan Erhürman, “LAÜ’nün varlığı, bizim için umut ışığıdır” diyerek sözlerine son verdi.

Yükselen: LAÜ’nün kıymetini bilerek çalışıyoruz

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, CTP heyetini LAÜ’de görmekten büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Rektör Yükselen, son 5 yıldır Türkiye’den en fazla öğrenci alan ikinci üniversite konumunda olduklarının altını çizerken, “LAÜ’süz bir Lefke’yi artık düşünemiyorum. Bunun kıymetini, önemini bilerek çalışıyoruz” diye ekledi.