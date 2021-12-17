Umut kapısı

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) ile varılan anlaşma çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta çalışmak isteyen KKTC vatandaşları dün Türk-Sen önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; kuzeyde iş bulamayan 208 kişi gerekli başvuru formunu doldururken, çok sayıda kişi de bilgi alarak geri döndü.

Diyalog’a konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, güneyde çalışmak isteyenlerin ağırlıklı olarak inşaatlarda, otel ve lokantalarda çalıştırılacağını belirtirken “Başvuru sahipleri Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik sahibi olmalı ve kayıt sırasında bunu ibraz etmelidir” dedi. Bıçaklı, güneyde çalışmak isteyenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, bunun ana nedeninin kuzeydeki ekonomik çöküntü olduğunu ifade etti.

Sendika önünde kuyruk

Güneyde 8 bin kişinin istihdam edileceğine dair haberin duyulması üzerine dün Türk-Sen’in önünde kuyruk oluştu.

Güneyde çalışmak isteyenler sabah saat 09.00 itibariyle sendika önünde bekleyişe geçti. Başvurular akşam saat 16.00’ya kadar sürerken, dün 208 kişi kayıt yaptırdı.

Başvuru yapanların çoğunluğunun üniversite mezunu genç kişiler olduğu belirtilirken, orta yaşlı kesim de güneyde çalışmak umuduyla sendika önünde sıraya girdi.



Güneyde çalışmak isteyenlerden Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olması şartı aranırken, başvuruların ocak sonuna kadar devam edeceği ancak yeni iş sahaları açılması ve güneyden talep gelmesi halinde başvuru kabulünün Ocak’tan sonra da devam edeceği belirtildi.

Arslan Bıçaklı: Halk ekmek derdinde

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, dün 208 kişinin Güney Kıbrıs’ta çalışmak için sendikaya başvuru yaptığını ifade etti.

Halkın alım gücünün ciddi bir şekilde düştüğünü ve vatandaşın çlığa mahkûm edildiğini ifade eden Bıçaklı, “İnsanlarımız evine ekmek götüremez durumdadır ve ailesinden destek alarak hayatını idame ettirmektedir” dedi.

Siyasilerin derdinin seçim olduğunu ifade eden Bıçaklı, SEK ile görüşmeler yaptıklarını ve çalışma başlattıklarını belirtti.

“SEK’in yaptığı araştırma sonrasında bize verilen bilgide turizm, restoran ve inşaat sektörleri için 8 bin civarı kişinin istihdam edilebileceği bilgisi bizlere verildi ve hemen çalışmalarımızı başlatarak başvuru kabulü yapıyoruz” diyen Bıçaklı, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan herkesin başvuru yapabileceğini açıkladı.

Son başvuru tarihine bir sınırlama koymadıklarını söyleyen Bıçaklı, “Talep edilen sayının dolması ile yeniden görüşmeler yapıp yeni imkân açılıp açılmayacağına ve farklı alanlarda da istihdam yapılıp yapılmayacağı konusunda önümüzdeki günlerde yeni değerlendirme görüşmeleri yapacağız” dedi.