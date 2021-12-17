Ekonomik önlemler alındı

Kredi ödemelerinde zorlanan kişilerin borçlarını yapılandırması için 31 Aralık’a kadar tanınan süre 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı. Kredi yapılandırması masrafsız olacak. Pul, vergi ya da harç ücreti alınmayacak. Somun veya dilimlenmiş her türlü ekmek, pide yufka, sandviç veya bulgur ekmeği, her türlü çörek, peksemet, sade veya dondurulmuş hamur, ekmekçi mayası ve konsantresi ile her türlü katkılı ve katkısız unlarda KDV sıfırlandı. Yenilebilen katı veya sıvı, bitkisel veya hayvansal yağlar ile sirke nar ekşisi ve limon suyu ayrıca her türlü bisküvi ve gofretin de KDV’si sıfırlanırken, deterjan ve temizlik malzemelerinin KDV’si ise yüzde 16’dan 5’e düşürüldü.

Son 40 yılın en kötüsü

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’la birlikte dün Başbakanlık Şeref Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın ve şirketlerin ekonomik açıdan rahatlatılması için alınan bazı önlemleri paylaştı.

Alınan kararlar arasında armatörlerin gemiler için ödediği harç ve ücretler için Dolar kurunun 10’a sabitlenmesi ve KDV oranı sıfırlanan maddelere yenilerinin eklenmesi de bulunuyor.

Ülkenin ekonomik anlamda son 40 yılın en sıkıntılı sürecinden geçtiğini dile getiren Sucuoğlu, özellikle dövizin aşırı değer kazanmasının yarattığı sıkıntıya değindi.

2021’de TL’nin toplam değer kaybının yüzde 91,22’e ulaştığını da dile getiren Sucuoğlu, bu şartlarda bazı siyasi parti başkanlarının kendi dönemleriyle bu dönemi kıyaslamasının doğru olmadığını vurguladı.

Yasa Gücünde Kararnamenin süresi 31 Mart’a uzatıldı

Özellikle döviz kredileri olmak üzere kredilerini ödeme sorunu yaşayanlar olduğunu belirten Sucuoğlu, koşulları dikkate alarak kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşların kolaylıkla yapılandırma yapabilmelerini sağlamak için 31 Aralık 2021’e kadar geçerli olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin yürürlük süresini 31 Mart 2022’ye uzatacaklarını açıkladı.

Sucuoğlu, bu bağlamda eş zamanlı olarak hem KKTC Merkez Bankası, hem de Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından gerekli alt düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Kredi borçlusu ve ödeme yapmakta zorlanan vatandaşların kredilerinin, talep edilmesi halinde, bankaları tarafından daha uzun vadede daha ve düşük taksitlerle yapılandırılabileceğini belirten Sucuoğlu, istenirse ödemesiz dönemler de sağlanarak ve bireylerin ödeme güçlerini olumlu etkileyecek şekilde yapılandırılmaya gidilebileceğini belirtti.

Sucuoğlu, iyileştirilen krediler için uygulanacak, iyileştirilmiş faiz dahil, ödemesiz dönemin süresinin, uzatılacak vadenin ve düşürülecek taksit tutarının müşteriler ile bankaları arasında varılacak mutabakatla belirleneceğini söyledi. Sucuoğlu, her türlü yapılandırmanın masrafsız ve her türlü pul, vergi, resim ve harçtan muaf olacağını söyledi.

Yazılı başvuru yapılmalı

Ödeme sorunları yaşayan vatandaşın vakit kaybetmeden bankalarına yazılı başvuru yapması gerektiğini belirten Sucuoğlu, başvuruların yazılı şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.



Bir süre önce Merkez Bankası Başkanı ve Bankalar Birliği yetkililerinin katılımıyla yaptıkları toplantıda yapılandırma konusunda her türlü kolaylığın yapılacağının ortaya konduğunu anlatan Sucuoğlu, Merkez Bankası’nın yapılandırma işlemlerini yakından izleyeceğini ve denetleyeceğini belirtti.Sucuoğlu konuşmasında bir süre önce açılan yüzde 13 faiz oranı ile 150 milyon TL’lik ilk 6 geri ayı ödemesiz 36 ay vadeli bir portföyü anımsatarak, bu kredi paketine de başvuru alımının sürdüğünü anlattı.

Gemiler için dolar kuru sabitlenecek

Sucuoğlu armatörler tarafından gemiler için ödenen harçlar ve ücretler için dolar kurunun 10 TL’ye sabitleneceğini de açıkladı.

Bunun yanında enflasyon muhasebesi, sabit varlıkların yeniden değerlendirilmesi, yabancı yatırımcıya teşvik, uluslararası finans standartları, yerli üretimin desteklenmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, Euro’ya geçilmesi hakkında bir soru üzerine uzmanların bunun söz konusu dahi olmayacağını ifade ettiğine işaret etti.

Yine bir soru üzerine, asgari ücretle ilgili toplantıların yakında başlayacağını belirten Sucuoğlu, asgari ücretin muhtemelen seçim öncesi belirleneceğini belirtti.

Market denetimleri sıkılaştırılacak

Marketlerdeki fiyat farklılıklarına ilişkin bir soru üzerine Sucuoğlu, market denetimlerinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını ve cezaların can yakıcı şekilde uygulanacağını vurguladı.

“Daha acımasız olacağız vatandaşın sıkıntılı durumunu suiistimal edenlere göz yummayacağız” diyen Sucuoğlu, herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Atun: Fiyat denetim memurları sürekli sahada

Bir soru üzerine fiyat denetim memurlarının sürekli sahada olduğunu vurgulayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık olarak fiyat değişimlerini çok sıkı şekilde denetlediklerini belirtti.

“Tüketici de hangi malın hangi markette ne olduğunu da takip eder ama biz fahiş bir fiyatın fırsat değerlendirilerek uygulanmasına izin vermeyeceğiz” diyen Atun, Alo 171 hattını zaten bu günler için oluşturduklarını ifade etti.

Oğuz: KDV oranı sıfırlanan maddelere yenileri eklenecek

Daha önce bazı temel gıda maddelerinin KDV oranlarının sıfırlandığını anımsatan Oğuz, bu listeye yeni maddeler ekleneceğini belirtti. Oğuz, buğday unundan imal edilen ekmeklere zaten yüzde sıfır KDV uygulandığını ancak buna somun veya dilimlenmiş her türlü ekmek, pide yufka, sandviç veya bulgur ekmeği, her türlü çörek, peksemet, sade veya dondurulmuş hamur, ekmekçi mayası ve konsantresi ile her türlü katkılı ve katkısız unların eklendiğini açıkladı.

Yenilebilen katı veya sıvı, bitkisel veya hayvansal yağlar ile sirke nar ekşisi ve limon suyu ayrıca her türlü bisküvi ve gofretin de KDV’sinin sıfırlandığını söyleyen Oğuz, deterjan ve temizlik malzemelerinin KDV’sinin ise yüzde 16’dan 5’e düşürüldüğü bilgisini verdi.