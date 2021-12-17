Adaylara randevu şartı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili uygulanan takvim sürecinde Covid-19 salgını nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını dikkate alarak, bazı önlemlerin uygulanmasına karar verdi.

Bu çerçevede bugün yapılacak adaylık başvurularında partiler randevu alarak, parti başkanı ve genel sekreteri veya parti temsilcisi ile YSK’ya; bağımsız adaylar ise yanlarında en fazla 1 kişi ile İlçe Seçim Kurullarına başvuru yapacak.

Askı süresinde, başvuru veya itiraz yapacak kişiler, YSK tarafından belirlenen saatlerde tek kişi olarak askı yerlerine gidecek.



YSK ve İlçe Seçim Kurullarında düzenlenecek herhangi bir toplantıya ve/veya ad çekmeye her parti/bağımsız aday tek temsilci gönderecek.Propaganda sürecinde kapalı alanda propaganda yapılacaksa, sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranların içeri girebilmesi, aşısızların kapalı yerlere alınmaması gerekiyor.Propaganda sürecinde açık yerlerde propaganda ve/veya mitingler 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılacak.Propaganda sürecinde, televizyonda 25 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 8 kişi ile 25-50 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile 50-100 m2 alanlı stüdyolarda maksimum 20 kişi ile program yapılabilecek. Bu sayılara sunucu ve kameraman dahil olacak. Ayrıca stüdyoda programa sunucu dışında 1’den fazla kişinin katılması halinde kişiler maske ve/veya siperlik kullanacak.