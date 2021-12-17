Kurtuluş paketi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Parti olarak fiyatların dizginlenmesi için yaptıkları önerilerin, fiyat denetimi de dahil bir bütünlük içerisinde ele alınıp hayata geçirilmesi gerektiğini, aksi durumda piyasaların ucuzlamasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Açıklamaya göre Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Halkın Partisi’nin ekonomiye dair ortaya koyduğu görüşlerin ayakları yere basan öneriler olduğunu ancak Partinin görüşlerinin “tamamı bir bütünlük içerisinde hayata geçirilirse gerekli etkiyi” yaratabileceğini ifade etti.

Özersay, “Mesele sadece KDV ile ilgili değil, fon ve vergi hesaplama yöntemine de dokunmak gerekir. Üstelik adımların göstermelik değil daha geniş bir ürün yelpazesini kapsaması ve rafta fiyat denetimi yapılması gerekir. Bunlar yapılmazsa ucuzlama mümkün olmaz, pahalılık dizginlenemez.



Marifet bu indirimi raftaki fiyata yansıtmak ve pahalılığı dizginleyebilmektir. Bu da siyasi irade gerektirir. Seçim ertesinde hükümete geldiğimizde kapsamlı bir ekonomikyle bunu başaracağız, kararlıyız” dedi.

Strateji toplantısı yapıldı

Öte yandan Halkın Partisi (HP) 23 Ocak erken genel seçimine yönelik, milletvekili adaylarıyla strateji toplantısı yaptı.

Verilen bilgiye göre, toplantıda, seçim süreci boyunca izlenilecek politikalar ve stratejiye yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

Ekonomide paydaşlarla hareket edilecek

Bu arada bazı HP’li milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret eden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Seçimin ertesinde göreve gelirsek biz bunu biliyoruz, bunu yaparız anlayışında değiliz. Oturup paydaşlarla, ekonomiyi ayakta tutanlarla görüşerek birlikte yönetme niyetimiz vardır” dedi.