Toplam 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 2 can kaybı oldu, 14 bin 695 test sonucunda 146'sı yerel, 186 pozitif vakaya rastlandı, 228 kişi taburcu oldu. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 87 bin 28 test sonucunda 632 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Tespit edilen pozitif vakaların 40’ının daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarına dikkat çekilen açıklamada, 146 kişinin ise yerel vakalar olduğu kaydedildi.

Vakaların, 45’i Lefkoşa, 51’i Girne, 31’i Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 6’sı İskele, 1’i ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 4.422.947

Toplam vaka sayısı: 32.767

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 30.495

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2391

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 91

Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2279



Toplam kaybedilen hasta sayısı: 123Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 21

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 2340

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 397

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 506.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6287

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 97.812.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 87 bin 28 test sonucunda 632 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 143 bin 510, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 616'ya yükselirken, tedavi altında olan 165 hastanın 51'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 74 ve 75 yaşlarında iki erkek olduğu belirtilirken, tedavisi süren kişilerin yüzde 75,76'sının aşısız olduğu bildirildi.