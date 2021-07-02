Dövizde aynı kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yükseltti.

Resmi Gazete’nin önceki gün sayısında yayımlanan ve dünden itibaren yürürlüğe giren karara göre,

TL cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti.

Döviz cinsi işlemlerde ise oranlar aynı kaldı.

Merkez Bankası duyurusuna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı yüzdesi 2,29’dan 2,54’e; azami aylık gecikme faiz oranı ise 2,79’dan 3,04’e yükseldi.

Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile yüzde 1,59 olan azami aylık gecikme faiz oranı ise değişmedi.

Bu arada Maliye Bakanlığı, kredilerin yapılandırılmasına ilişkin başvuru sürelerinin 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullandıkları kredilerin yapılandırılmaya tabi tutulmaları amacıyla yapılan ve 30 Haziran’da sona eren yasal düzenlemenin 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldığı kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2021, 04:22