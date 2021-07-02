Rum kesiminde korkutan artış

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 8 bin 298 test yapıldı, 49’u yerel 61 pozitif vakaya rastlandı,

17 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 49 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 kişinin Lefkoşa, 19 kişinin Girne, 10 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Yenikent-1, Balıkesir-2, Taşkınköy-1, Hamitköy-3, Yenişehir-1, K.kaymaklı-2, Ortaköy-2, Köşklüçiftlik-1, Yeniceköy-1, Surlariçi-1, Gönyeli-3.

Girne: Girne Merkez- 9, Aşağı Girne-1, Alsancak-1, Boğazköy-1, Dikmen-3, Kaşgar-1, Yeşiltepe-1, Doğanköy-1, Çatalköy-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1, Serdarlı-3, Akdoğan-3, Çanakkale-1,Karakol Bölgesi-1,

Geçitkale-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1, Zümrütköy-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.479.663, Toplam Vaka Sayısı: 8158, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7729, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 394, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31, Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 334, Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35, Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1, Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 5346

Son 24 saatte 342 bileklik takıldı

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şöyle:

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 342

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 710

Güvende Kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2587

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.786.

Bakanlık, ülke genelinde dün 5 bin 346 aşı yapıldığını da bildirdi.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 37 bin 450 test sonucunda 473 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 378'te kalırken, toplam vaka sayısı ise 76 bin 333'e yükseldi. Tedavisi devam eden 59 hastanın 18'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.