Ömer KADİROĞLU

Bir süre önce oluşumlarını tamamlayan KKTC Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) gerçekleştirilen Genel Kurulda yönetim belirlendi. Dernek Başkanlığına Hüseyin Aksay seçildi. Saat 15.00’te yapılan toplantı ile derneğin kuruluş amacını ve hedeflerini dernekleşmeye öncülük eden iş adamı Vakkas Altınbaş ve Başkanlığa seçilen Hüseyin Aksay anlattı. Açılışta ilk konuşan Hüseyin Aksay, Üç ay içerisinde derneğin tescillendiğini ifade etti. Sektörde faaliyet gösteren iş insanlarının haklarını koruyup savunacaklarını ifade eden Aksay, derneğin hayırlı olmasını diledi. Aksay’ın sonrasında konuşan iş adamı Vakkas Altınbaş, derneğin sektöre çok güzel hizmet edeceğine, haklarını savunacağına ve sektörü daha da iyi yerlere götüreceklerine inancının tam olduğunu ifade etti. Açılış konuşmaları sonrasında KKTC Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu oluşturuldu. Oluşumların ardından ise yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak başkanlarını seçti.



Yönetim Kurulu

1. Hüseyin Aksay

2. Mustafa Yüksekbaş

3. Hasan Hamdi

4. Yıldıray Ayanlar

5. Fahri Altınör

6. Vakkas Altınbaş

Disiplin Kurulu

1. Uğur Baysalhan

2. Göksel Macila

3. Mehmet Yaygın

Denetleme Kurulu

1. Bülent Yüksekbaş

2. Erdinç Küçükuncular

3. Sadun Argüden