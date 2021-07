Eleştiri dozunu artırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, var oluşu ile ilgili endişelerinin büyüdüğü bir dönemden geçiyor ve ‘Vardık Varız Var Olacağız’ demenin tam zamanı. Her şeyden önce bir hükümetle değil, resmen bir felaketle, hatta bir adım öteye geçiyorum, giderek bir rezaletle karşı karşıyayız” dedi.

CTP, geçen hafta başlayan eylemlerine Lefke, İskele ve Gazimağusa’nın ardından önceki akşam Girne’deki yürüyüşle devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katıldığı Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayan yürüyüş yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Eylemde konuşan Kıbrıs Türk halkının çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, var oluşu ile ilgili endişelerinin büyüdüğü bir dönemden geçiyor ve ‘Vardık Varız Var Olacağız’ demenin tam zamanı. Her şeyden önce bir hükümetle değil, resmen bir felaketle, hatta bir adım öteye geçiyorum, giderek bir rezaletle karşı karşıyayız. Kıbrıs Türk halkı böyle kötü bir yönetimi asla hak etmiyor. Ve bunu çok yüksek sesle seslendirmemiz, duyurmamız gereken bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türk halkı bu adada vardı, vardır ve var olacaktır” vurgusu yapan Erhürman, şunları kaydetti:

“Ama bugün gerek Cumhurbaşkanlığı, gerekse hükümet tarafından ortaya konulan politikaların Kıbrıs Türk halkını var oluşunu geleceğe taşıma konusunda nasıl bir belirsizlikle, öngörülemezlikle, giderek endişeyle karşı karşıya bıraktığı açık. Hiçbirimizin halkımızı bu olumsuzluklarla baş başa bırakma lüksümüz yok. Bu hükumetin görevde kaldığı her gün Kıbrıs Türk halkının geleceğinden bir gün daha çalınıyor. Geleceğimizin daha fazla çalınmasına izin vermeyeceğiz!”

Altı aydır mecliste nisap sorunu yaşanıyor

Meclis’te yaşanan nisap sorununa dikkat çeken Erhürman, “Ülkede hiçbir kurumun itibarını bırakmadılar. Meclis, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından tarihinin en itibarsız konumuna düşürüldü. Bu hükümetin kurulduğu günden beri ayak oyunları ve bireysel çıkarlara dayanan pazarlıklar sebebiyle nisap sorunu yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelere de değinen Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurulduğu günden bu yana aralıksız olarak adada kapsamlı çözüm, barış ve istikrar mücadelesi verdiğini ifade etti.

“CTP’nin elli yıllık mücadele tarihinden süzülen deneyimi, bu ülkede kapsamlı çözümün anahtarının iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olduğunu açıkça göstermektedir” diyen Erhürman, “Gerçekçi olmayan formüller önererek, ülkede statükonun, belirsizliğin, istikrarsızlığın ve öngörülemezliğin devamını sağlamaya çalışanların bu çabaları asla sonuç vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Kutlu Adalı’yı unutturmalarına izin vermeyeceğiz

Erhürman, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ise, şunları söyledi:

“Öyle basiretsiz bir yönetim ile karşı karşıyayız ki Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili çok ciddi emareler ortaya çıkmışken, tanıklıklar, ifadeler ortaya çıkmışken Türkiye Cumhuriyeti’nde soruşturma başladı diye buradan oraya teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapmaya niyeti yok.

Meclis’te oy birliğiyle kurulmasına karar verilen Araştırma Komitesi’nin kurulmasını dahi komitede çoğunluğa sahip olma ısrarıyla engelliyorlar. Soruyoruz. ‘Niye çoğunluk istiyorsunuz? Derdiniz raporun gerçekler ışığında hazırlanmasını engellemek mi?’ Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanıt yok! Dertleri bu konuyu da zamana yayarak unutturmak. Ama başaramayacaklar. Kıbrıs Türk demokrasi ve insan hakları tarihi açısından büyük bir yara olan bu olayı unutturmalarına izin vermeyeceğiz.”