Yüzde 61’i bağımlı

Kuzey Kıbrıs’ın 5 farklı bölgesinde 66 ebeveyn, 271 öğretmen ile 978 ortaokul ve lise öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” konulu araştırmanın sonuçları açıklandı. Elde edilen verilere göre, çocukların yüzde 61’i internet ve oyun bağımlısı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) önderliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürüttüğü “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesinin sonuçları açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’daki toplantıdaki açıklamalara göre, proje kapsamında pek çok okulda öğretmen, öğrenci ve ebeveynlere yönelik eğitimler düzenlenerek, çocuklardaki teknoloji kullanımının boyutlarını ölçen anket ve araştırmalar gerçekleştirildi.

271 öğretmen ile 978 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı

KKTC’nin 5 farklı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlere 66 ebeveyn, 271 öğretmen ile 978 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Araştırmaya katılan anne ve babalardan elde edilen verilere göre, çocukların yüzde 84,6’sı interneti aktif bir şekilde kullanıyor.

Asıl dikkat çekici verilerden biri ise internet kullanımına ayrılan günlük zaman. Çocukların yüzde 61,3’ü interneti, günde üç saat ve üzerinde kullanıyor. Çocuklar interneti akademik çalışma, iletişim kurma, yeni arkadaşlar edinme, müzik dinleme, sosyal medya kullanma, film, belgesel, video izleme ve oyun amacıyla kullanıyor. Ancak günlük internet kullanım süresi üç saati aşan çocuklar, interneti oyun oynamak için daha yoğun kullanıyor.

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 51,9’u çocuklarının internet kullanımına ayırdığı sürenin çokluğundan rahatsız oluyor ve bu süreyi sınırlama yoluna başvuruyor.

Yüzde 55,8’i de çocuklarının kendileri ile zaman geçirmek yerine internette zaman geçirmeyi tercih ettiğini ve yüzde 44,2’si çocukların internete girmek için günlük işlerini aksattıklarını düşünüyor.

Ruhsal fiziksel ve sosyal ilişkilere zarar veriyor

Projenin ortaya koyduğu sonuçlara göre öğretmenlerin yüzde 61,8’i öğrencilerinin büyük kısmının oyun bağımlısı olduğuna inanıyor. Bu durumun öğrencilerin ruhsal ve fiziksel sağlığı ile sosyal ilişkilerine zarar verdiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılan öğretmenler, oyun bağımlılığının öğrencilerde, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, yorgunluk, akranları ile etkili iletişim kuramama, uyumsuzluk, hırçınlık, sabırsızlık gibi problemlere neden olduğunu düşünüyor.

İnternet kullanımının haftada 8 ila 10 saatin üzerinde olması bağımlılığa işaret ediyor. Araştırma sonuçlarına göre ise çocukların büyük bir bölümü internette günde 3, haftada 21 saatten fazla zaman geçiriyor.