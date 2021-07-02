Önemli mesaj

Çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs’a gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada önemli mesajlar verirken, "Maraş açılımı herkese söylediğimiz gibi şeffaf ve hukuki çerçevede olacaktır. BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmemiştir, etmeyecektir atılan adımlar. Aynı şekilde mülkiyet haklarını da ihlal etmemiştir. Bu konuda KKTC'nin atacağı her türlü adıma desteğimiz tamdır" dedi.

Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs Türklerini eşit toplum değil azınlık olarak gören bir yaklaşım sergilediğini belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir kapandı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi atama fikrine de değinen Çavuşoğlu, müzakere başlama kararı alındıktan sonra özel temsilci atanmasının bir anlamı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Jane Holl Lute'un Guterres'in Kıbrıs özel danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatarak "Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

AB ve BM gerekli adımı atmalı

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda hakça gelir paylaşımı yapılmasının önemini işaret ederek şunları kaydetti:

Bu konuda KKTC'nin üç önerisi halen masada. AB ve BM, bu hakça paylaşım konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız. Bunda hiç kimsenin bir endişesi ya da tereddüdü olmasın. Türkiye olarak KKTC'nin lisans verdiği yerlerde, ruhsat verdiği yerlerde biz de gerekli faaliyetlerimizi sürdürürüz bugüne kadar olduğu gibi. Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin haklarını da kimseye yedirmeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin bir dönüm noktası niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, "Artık bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başlamış oldu. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre'de gerçekçi, yeni ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi. 1960'ta kazandığı egemen eşitliği ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.

Cenevre dönüm noktası oldu

Çavuşoğlu, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi toplantıdan sonraki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

Cenevre toplantısı Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası oldu. Artık bir dönem kapandı ve yeni bir dönem başlamış oldu. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre'de gerçekçi, yeni ve sonuç odaklı bir öneri gündeme getirdi. 1960'ta kazandığı egemen eşitliği ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM'ye gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu.

Kıbrıs konusunda kalıcı çözümün ancak bu çerçevede mümkün olabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Rum tarafına ve uluslararası topluma bu fırsatı iyi değerlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Kapalı Maraş konusu

Çavuşoğlu, KKTC temaslarında Kapalı Maraş ve hidrokarbon kaynakların paylaşımı konularını da ele aldıklarını belirterek, "Biz Kıbrıs'ta iki halkın da yararını gözeten her türlü girişime destek verdik ve destek vereceğiz." dedi.

Kapalı Maraş bölgesinde Rum mülk sahiplerinin açılım sürecini ilgiyle takip ettiklerini, hatta başvuru sayısının arttığını da dile getiren Çavuşoğlu, "Maraş açılımı herkese söylediğimiz gibi şeffaf ve hukuki çerçevede olacaktır. BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmemiştir, etmeyecektir atılan adımlar. Aynı şekilde mülkiyet haklarını da ihlal etmemiştir. Bu konuda KKTC'nin atacağı her türlü adıma desteğimiz tamdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin desteği çok önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Türkiye'nin garantör ülke ve tarihten gelen haklarının olduğunu belirterek, Türkiye'nin desteğini çok önemsediklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıs'ta uluslararası bölge dengesinin varlığına ve siyasi dengenin önemine işaret ederek, Türkiye'nin desteğini çok önemsediklerini belirtti.

Tatar, "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesidir." dedi.

Kıbrıs meselesi için özel temsilci atanması

Tatar, Kıbrıs meselesi için Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisi atanması önerisini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin soruya, "Yaptığımız değerlendirmede, ortak zemin var mı yok mu noktasına henüz ulaşmadan yüksek statüde farklı özel bir temsilcinin atanmasının doğru olmayacağı düşüncesindeyiz." yanıtını verdi.

BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un görevini en iyi şekilde yaptığını kaydeden Tatar, resmi müzakere sürecine başlamadan önce farklı bir özel temsilcinin atanmasının pek de anlamlı olmayacağını dile getirdi.

Tatar, bu düşünceleri karşı tarafa da ileteceklerini söyledi.

Böyle bir hakka sahip değilsin

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides'in sondaj çalışmalarını Kasım-Aralık'ta yeniden başlatmayı planladıkları yönündeki açıklamasını nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine Tatar, Kıbrıs meselesinin özünün bu olduğu yanıtını vererek, KKTC'nin Rum kesiminden daha meşru olduğunun altını çizdi.

Temaslarda bulundu

Bu arada Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği ile KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti.