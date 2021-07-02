Kıbrıs Türk halkının egemenliği korunacak

KKTC-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra ile beraberindeki heyet Ankara’da temaslarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Altuğra ile beraberindeki heyeti, Meclis Divan Salonu'nda kabul etti. Heyeti TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Şentop, Meclisler arasında her seviyede temas olmasının iş birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Şentop, "TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir" dedi.

Şentop: Gayret sarf ediyoruz

Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, TBMM'de, üzerinde tartışmasız şekilde görüş birliği bulunan mevzuların en başında geldiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin korunması ve Kıbrıs adasındaki gerçekler zemininde kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir. Kıbrıs konusunda bugüne kadar aldığı kararlara bağlı kalan TBMM, Kıbrıs Türkü ile dayanışmasında tüm imkanları seferber etmeye devam etmektedir. Cumhuriyet Meclisi üyeleri olarak sizlerin Kıbrıs Türk halkının müktesep egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün korunmasına yönelik mesajlarınızı en yüksek sesle vermenizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet Meclisinin uluslararası platformlarda görünürlüğünün arttırılması için bizler de gayret sarf ediyoruz.

“KKTC’den selam getirdim”

Altuğra da Gazi Mecliste bir aya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Başbakan Ersan Saner ve KKTC halkının selamlarını getirdiğini belirten Altuğra, "Kıbrıs Türk halkı, anavatanın tarihteki kucaklayıcı yardımlarını asla unutmayacaktır." diye konuştu. Altuğra, "Aynı milletin mensubu iki devletin parlamentolar arası dostluk grupları olarak biz de ilişkilerimizi her zaman sıcak tutacağız. Gerek ekonomik gerek sosyal gerek kültürel ve daha birçok alanda stratejiler geliştirerek her iki ülkenin yararına olacak şekilde yatırımlara hizmet vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarıya ulaşmada inancımız, parlamentolar arası dostluk gruplarının itici güç olacağıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyeti ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KKTC Dostluk grubu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Meclisten verilen bilgiye göre, TBMM Yeni Hizmet Binasında yer alan toplantıda ilk sözü alan TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’ye yaptıkları ziyarette güzel anılar ile geri döndüklerini kaydetti. Erdem, KKTC ziyaretlerinde Erenköy’de yaptıkları incelemede bölgenin ağaçlandırılması adına girişim başlattıklarını ve Türkiye’ye döndüklerinde Orman Genel Müdürlüğü ile kurdukları istişare çerçevesinde olumlu adımlar attıklarını dile getirdi.

Öte yandan Azerbaycan ile yaptıkları temaslar kapsamında da Azerbaycan-KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönünde de adımlar attıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları temasları hakkında bilgiler verdiklerini ifade etti.

Altuğra: KKTC egemen eşit devlet olmalı

Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı UBP İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner’in selamlarını getirdiğini kaydederek TBMM grubunun yaptığı çalışmalara teşekkür etti. Kıbrıs Türk halkının tanınma hareketinin uluslararası camiada hissettirilmesin KKTC’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey olduğuna vurgu yapan Altuğra, adada barışın sağlanabilmesi için KKTC’nin egemen eşit devlet olarak tanınması gerektiğini tüm dünyaya duyurduklarını kaydetti. Ülkede turizm başta olmak üzere birçok sektörde arzulanan seviyeye gelinememesinin ana nedeninin KKTC’ye uygulanan ambargolar olduğunu vurgulayan Altuğra, KKTC’nin kültürel mirası ve doğal güzelliklerinin yeteri kadar bilinmesi, Anadolu’dan gelen suyla üretimin canlanması ve yeni yatırımlarla güçlenmesi ile çok daha iyi bir ekonomiye sahip olabileceğine inanç belirtti.

KKTC-TC Dostluk Grubu Anıtkabir’i ziyaret etti

Ankara’da temaslarda bulunan KKTC-TC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Anıtkabir’i ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki Dostluk Grubu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ni ziyaret eden İzlem Gürçağ Altuğra burada Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu’nda Altuğra’nın yanısıra UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler bulunuyor.

