Çirkin pazarlık

Koalisyon hükümetinde 2 koltuğu bulunan Demokrat Parti’de (DP) yeni bir kriz yaşanıyor. Koral Çağman’ın istifası üzerine boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekilini öneren DP Milletvekili Serdar Denktaş’a partisinden sert eleştiri geldi. DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ‘çirkin pazarlıkların’ olduğunu belirterek, Serdar Denktaş’ı açıklama yapmaya davet etti.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün tv2020’de canlı yayına katılarak, Serdar Denktaş’la birlikte Başbakan Ersan Saner’e gittiklerini ve Çalışma Bakanlığı görevine önerildiğini doğruladı.

Bu arada YDP Merkez Yönetim Kurulu, Bertan Zaroğlu’na ‘partiden istifa etmesi’ çağrısında bulundu ve bunu yapmaması halinde partiden ihraç edilmesi için disiplin kuruluna verileceği bildirildi.

Onların haddi değil

YDP’nin istifasını istemesine öfkelenen Zaroğlu şunları söyledi:

Serdar Denktaş, ‘Ben Bakan olmasan Bertan beyin olması uygundur” önerisinin ardından YDP MYK’sı alelacele bir toplantı yapıp, istifamı istediğini duyurdu.

Bir milletvekilinin bağımsız milletvekili olması veya başka bir partiye geçmesi halinde Bakan olması mümkün değildir. YDP’nin milletvekili olduğum için Bakan olacağım kaygısıyla istifamı istediler. Ancak onların haddi değil. Partinin bir disiplin kurulu var, o merci karar verir. Ancak şunu söyleyeyim daha önce el etek öperek istifa etmemi engelleyen kimdi, genel başkan değil miydi? Sayın Başbakan Ersan Saner çıkıp bu bizim meclis kürsüsünden deklare etmedi mi?

AD-HOC komitede yer almamı istediler. Komitede yer almanız için vekil olmanız lazım. Bakan olan yer alamaz. Komitenin iki görevi vardır. Biri seçim tarihi ,diğeri seçim sistemini belirlemedir. Ülkede bu kadar sorun varken, halkı bu gündemle meşgul ettikleri için ben de komitede yer aldım. Bayram değil, seyran değil MYK toplandı, istifamı istedi.

Yeni parti kuracağım

Zaroğlu “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusuna karşın şunları söyledi:

Kendi kişisel düşüncemde parti kurma fikri var. İstifa edip, yeni bir parti kuracağım. Benimle birlikte 2 bin kişi daha istifa edecek.

Televizyon ekranlarına çıkıp halka gerçek dışı bilgiler veriyorlar. Verilecek istifaları kabul etsinler. “Serdar Bey neden sizin bakan olmanızı istedi?” soruna karşılık ise Zaroğlu, “Kendisinin bu konuyla ilgili ifadesi vekil birinin olması gerektiği... Mecliste zaman zaman oluşan sıkıntıların olmaması için” şeklinde cevap verdi.

“Serdar Denktaş’ın sizden beklentisi var mı? sorusuna Zaroğlu “Asla kendisi ile bu konuda bir görüşmem yok. Denktaş ile bir parti çatısı altında buluşma gibi bir niyetim yok” dedi.

Zaroğlu, “Bakan olsaydınız siz neler yaparsınız? “sorusuna ise “Kısa süre için Bakan olmanın bir getirisi yok. Sadece Denktaş beyin hükümette sıkıntı olmasın diye yaptığı bir öneridir” cevabını verdi.