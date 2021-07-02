10 günlük süre verdi

Başbakan Ersan Saner, hükümetin şu anda bir kriz yaşadığını söyledi. Saner, “Biz bu hükümeti kurarken azınlık hükümeti olarak kurduk. Evet, şu an bir kriz yaşanıyor ama kısa sürede atlatacağız. Koalisyon ortaklarımız DP ve YDP ile temaslarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Başbakan Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa sürecini değerlendirerek, “Koral Bey sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktı. Ben Fikri Bey ve Serdar Bey ile görüştüm.

DP, kendi kararını üretmelidir. Ancak 10 gün içerisinde bu atamayı gerçekleştireceğim. Bertan Bey benim gündemime Serdar Bey ile konuşmasından ötürü girdi. Ancak Bertan Bey, YDP’nin vekilidir DP’nin değil” dedi.

Şartlar bizi erken seçime zorlarsa kulak arkası etmeyiz

BRT’ye yaptığı açıklamada erken seçim konusunda da değinen Saner, “UBP hiçbir zaman seçimden kaçmadı, şimdi de kaçmaz… Seçime en hazır parti de UBP’dir” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin seçim tarihinin belirlenmesi kapsamında kurulan Ad-Hoc Komiteye destek ve üye vermediğini de belirten Saner, “Biz de komitede oturduk, 3 Nisan 2022 tarihini ürettik, son sözü Genel Kurul’a bıraktık. Şayet şartlar bizi erken seçime zorlarsa kulak arkası etmeyiz, gerekeni yaparız. Sonuç itibariyle seçimi 3 Nisan'da görüyoruz. Parlamento açılmadı evet, bu ciddi bir sıkıntı, seçime gidilmesi için de bir neden ancak ben bu sürecin devam edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ekim ayının son haftasında kurultayımızı gerçekleştireceğiz

UBP’nin olağan kurultayının da gerçek tarihinde yapılacağını dile getiren Saner, şunları söyledi:

Ekim ayının son haftasında biz de bu kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Başarılı bir şekilde yapılarak tamamlanacak. Ülkenin lider partisi olarak da seçime hazır olacağız. Kimse bu konuda tereddüde girmesin. UBP kurultayı bütün ülke için önemlidir. UBP başkanı potansiyel başbakandır. Dolayısıyla konuşulması normaldir. UBP üyelerinin seçeceği başkana saygı duyacağız.

Toplumun yüzde 55’i aşılandı

“500 bin doz Sinovac aşı hedefi koyduk, Temmuz ayı itibarıyla bu hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullanan Saner, şu ifadeleri kullandı:

Dünyada hala 63 ülke aşıyla tanışmadı. Afrika’nın birçok bölgesine aşı gönderme kampanyaları düzenleniyor. Bizde toplumun yüzde 55’i aşılandı ve aşılanmaya devam edecek.

Tüm öğretmenlere ve turizm çalışanlarına aşı yapıldı. Kendi isteğiyle aşı olamayan öğretmenlerimiz de var… Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde tüm marketler ve tedarikçiler de aşılanıyor. Ülke genelinde aşılama da 30 yaşın altına inmiş durumdadır.