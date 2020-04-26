Kalplerde yaşayacak

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gazeteci Mustafa Doğrusöz, hayatını kaybetti.

Doğrusöz’ün vefatı, başta basın camiası olmak üzere toplumda büyük üzüntü yarattı.

Sosyal medyada, Doğrusöz’ün ölüm haberini duyuran yakınları ve meslektaşları, Kıbrıs’ın bir değerini daha yitirdiğine, usta bir kalemin ve aydın bir Kıbrıs beyefendisinin kaybedildiğine vurgu yaptı.

Doğrusöz, uzun yıllar gazetecilik, Cumhurbaşkanlığı’nda basın danışmanlığı ve YDÜ İletişim Fakültesi’nde hocalık yapmıştı.

Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mustafa Doğrusöz, bugün toprağa verilecek.

Bir dönem Gazeteciler Birliği Başkanlığı da yapan Doğrusöz için bugün saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı içindeki İsmail Safa Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Doğrusöz’ün naaşı, cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Akıncı: Değerli birini daha kaybettik

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gazeteci Mustafa Doğrusöz’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şöyle dedi:

“Değerli insanlarımızdan birini daha kaybettiğimizi bu sabah büyük üzüntü ile öğrendim. Ciddi kalp sorunu olduğunu bildiğimiz sevgili kardeşimiz Mustafa Doğrusöz’e Allah’tan rahmet, aile yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

Akar: Doğrusöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet eden Mustafa Doğrusöz’ün kaybından büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Yaptığı yazılı açıklamada, Doğrusöz’ün Kıbrıs Türk basınına verdiği hizmetlerin unutulmayacağını belirten Akar, şunları kaydetti:

“Okumayı ve araştırmayı seven, yapıcı önerileriyle köşe yazarlığı yapan arkadaşımız Mustafa Doğrusöz’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.”

Dış Basın ve Gazeteciler Birliği de mesaj yayınladı

Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk basınına büyük hizmetler vermiş Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.

Dış Basın Birliği, Doğrusöz’un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajda, Doğrusöz’e Allah’tan rahmet, ailesine, basın camiamıza ve tüm halka başsağlığı dilendi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk basın camiasının önemli değerlerinden ve birliğin eski başkanlarından Mustafa Doğrusöz’ün hayatını kaybetmesi nedeniyle yaslı ailesi, tüm basın camiası ve kalem arkadaşlarına başsağlığı diledi.