Dünya devinden Corona kararı

Microsoft, daha fazla çalışanının evden çalışmasına izin verdiğini duyurdu. Pandemi nedeniyle çalışanlarının büyük bir çoğunluğu evden çalışan şirketin "karma iş yeri" diye adlandırdığı bir kılavuzu da var.

Microsoft çalışanlarının haftalık çalışmalarının yarısından daha az bir süresini evlerinden rahatça yapmalarını sağlayacak çalışma sistemini onayladı.

Kalıcı olarak uzaktan çalışma seçeneğini tercih eden çalışanlar ise kendilerine tahsis edilmiş olan ofislerinden vazgeçecekler. Ancak bu çalışanlar yine de Microsoft’un ofislerinde bulunan belirli bir alanı kullanma seçeneklerine sahip olacak.



Microsoft yöneticilerinden Kathleen Hogan, “Covid-19 bizi düşünmek, yaşamak ve çalışmak için farklı yollar bulmanın mücadelesi içine soktu. Biz çalışanlarımıza bireysel çalışma stillerini destekleyecek, iş ihtiyaçlarını dengeleyen ve kültürümüzü yaşamamızı sağlayan yeni bir yol sunacağız.” dedi.Çalışanların çoğu yüzde 50’den az evden çalışma imkanından kolaylıkla faydalanabilecek. Ancak bazı pozisyonların kalıcı olarak uzaktan çalışma yöntemine geçmesi zor ve imkansız olarak gözüküyor.