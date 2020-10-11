‘Yerleşim olmayacak’

Rum tarafının, kapalı Maraş’ın sahil şeridinin açılmasının müzakere masasına dönüşün önünde engel olmadığı görüşünde olduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki akşam RİK’e yaptığı açıklamada “bunu, en azından ima ettiğini” belirtildi.

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Konseyi’nin sözde “Kıbrıs MEB’i” içerisindeki faaliyetleri ve kapalı Maraş’ı yerleşime açma “tehdidi” nedeniyle Türkiye’ye yaptırım yerine uyarı duruşuna “uymakta olduğunu” da savunan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in önceki gece RİK’e yaptığı açıklamada söylediklerini özetle şöyle aktardı:

“Maraş’ta olan gerçekte, yerleşime açmak değil, yasal sakinlerinin mülkleri etkilenmeksizin sadece bir sahilin açılmasıdır. Maraş’ta olanlar, Kıbrıs sorununa dair diyalog açısından caydırıcı değildir. Türkiye’nin, sahil cephesini açma kararı Kıbrıs sorununa çözüm bulunması aracılığıyla geri aldırılabilir. Bu olan esasen sahil cephesinin, Türklere göre ‘halkın kullanımına açılmasıdır’ ancak zamanlaması sebebini, Ankara’nın tercihi olan adayın desteklenmesi olduğunu gösteriyor. Ancak bunun paralelinde, defalarca ilan ettiklerinin ve planlananların ilk adımını teşkil ediyor.

Şu anda Maraş’la ilgili kararın geri alınması ön şart değil, karar müzakereler aracılığıyla geri alınır. Erdoğan basın toplantısında iki ifade kullandı: Birincisi, Maraş’ın sahte devlete ait olduğu, ikincisi de sahil cephesinin açılmasının mal sahiplerini veya Maraş’ın statüsünü etkilemediğiydi. Dolayısıyla, Maraş’ın iadesini müzakere etmek yerine, müzakerelere gitmiyoruz dememiz tamiri imkânsız olmayan bir hata olur.



Diyaloğun yeniden başlaması şartlarının yaratılması hedefinin başarılması gerekir. Bu tehditlerle, emrivakilerle, savaş gemileri eşliğindeki araştırma veya sondaj gemilerinin Kıbrıs MEB’i içerisinde bulunmasıyla olamaz. Bana, Maraş konusu engel teşkil edebilir mi diye soracaksınız. Zannederim, hayır. Çünkü 6 madde (gazeteye göre Guterres Çerçevesini kast etti) toprak düzenlemeleri maddesini de içeriyor. Bu Maraş’ı da Omorfo’nun büyük kısmını da içeren toprak düzenlemeleri haritasının sunulduğu günlere ulaşana kadar Kıbrıs Rum tarafının, Maraş da Omorfo da (Güzelyurt) ve diğer bazı bölgeler de dâhil, ezelden beridir gündeme getirdiği bir şeydi.”

Türkiye’ye yaptırımlar

Gazete Anastasiadis’in, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in adını zikretmeksizin, Türkiye’ye yaptırımlara itiraz eden ülkelerin ana argümanının, Yunanistan ile gerilimin düşürülmesi başarılmışken bunu Kıbrıs için de yapmaları maksadıyla kendilerine fırsat verilmesi olduğunu belirterek “Bazıları, Yunanistan için aldığımız inisiyatiflerin bir benzerini Kıbrıs için de yapmamızda sizi rahatsız eden ne? Bugün istediğiniz şeyin iki ay sonra olmasında sizi rahatsız eden ne? diye sordu” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yeni inisiyatifi ile ilgili bir soruya karşılık Anastasiadis, önce KKTC’deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk sonuçlarının beklendiğini belirtti, Lute’un yeniden gelip gelmeyeceği konusunda bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Gazete Anastasiadis’in bu açıklamasını “Barbaros’la Oyun Mu?... Türkiye Ortamı Yeniden Dinamitliyor-Kıbrıs MEB’inde Yeni Navtex… Araştırma Gemisinin Çekilmesi Uzun Sürmedi, Yeni Navtex İle 9 Kasım’a Kadar Geri Döndü” başlığıyla manşete çektiği haber çerçevesinde aktardı. Anastasiadis’in açıklamayı önceki gece yaptığını, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi için yeni Navtex’in dün akşamüzeri yayınlandığını hatırlattı.

Alihtia devamla bazı siyasi partilerin Anastasiadis’in bu açıklamasına yaptığı yorumları da aktardı. AKEL’in Anastasiadis’in Maraş’la ilgili karar geri alınmadan müzakerelere yeniden başlama kararına itirazı olmadığına ancak DİKO ile Dayanışma Hareketi’nin karşı çıktığına vurgu yaptı.