‘Coronaya önlem’

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir habere göre; Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı bütçesinde en büyük pay Milli Eğitim, Çalışma ve Sağlık bakanlıklarına ayrıldı. Gazete söz konusu bütçenin ‘Coronavirüs önlemlerine’ uygun olduğunu aktardı.

Gazete “Hangi Bakanlık Kaybetti Hangileri Kazandı” başlıklı haberinde, 2021 yılı bütçesi dahilinde, bakanlıklara ayrılan bütçe rakamlarının yanı sıra hangi bakanlıkların daha fazla ve daha az ödenek aldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Habere göre Çalışma Bakanlığı’na 2020’de 990.67 bin milyon Euro, 2021’de ise 1.12 milyar Euro.

Sağlık Bakanlığına 2020’de 927 milyon Euro, 2021’de 1.01 milyar Euro.

Maliye Bakanlığına geçen yıl 1.45 milyar, gelecek yıl için 1.74 milyar.

Eğitim Bakanlığına 1.15 milyar, bu yıl 1.18 milyar.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bu yıl 303 .76 milyon; 333.38 milyon.

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına 2020’de 102.06 milyon



2021’de 91.09 milyon; Adalet Bakanlığına 2020 için 331.02 milyon, 2021’de 339.67 milyon.Tarım Bakanlığına 2020’de 271.08 milyon, 2021’de 276.01 milyon.Savunma Bakanlığına 2020’de 367.45 milyon; 2021’de 437.68 milyon.Dışişleri Bakanlığı’na 2020’de 91.14 milyon; 2021’de 100.71 milyo.İçişleri Bakanlığı’na 2020’de 556.13 milyon, 2021’de 560.75 milyon.Turizm Müsteşarlığına 2020’de 52.85 milyon, 2021’de 45.43 milyon.Denizcilik Müsteşarlığına 2020’de 10.97 milyon, 2021’de 14.65 milyon Euro ayrılırken, yeni kurulan Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığının bütçesi ise 97.76 milyon Euro olarak belirlendi.