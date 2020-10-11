Şimdi sandıklar konuşacak

KKTC, bugün Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimle birlikte Anayasa değişikliği için halkoylaması da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın yarışacağı seçimde, seçmen 7’si bağımsız toplam 11 aday arasından birini tercih edecek. Sandığa gidecek vatandaş, halkoylamasında ise, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği için tercihini belirtecek.

Cumhurbaşkanlığı için yarışacak 11 aday, oy pusulasındaki sıraya göre şöyle:

“Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız).”

Oy kullanma süreci 08.00’de başlayacak

Seçim ve halkoylamasında, 198 bin 867 seçmen oy kullanabilecek. Seçmenler, ülke genelinde oluşturulan seçim merkezlerindeki 738 sandıkta oylarını kullanacak.

Oy kullanma süreci, bugün saat 08.00’de başlayacak ve 18.00’de tamamlanacak. Ancak saat 18.00’e geldiğinde sandık başında oy vermek üzere bekleyen seçmenler olursa, sandık kurulu başkanı tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

Sonuçların, saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor.

Seçim ve halkoylaması, Coronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı önlemlerle gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca, seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Seçim yasakları hatırlatıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması için 12 Ağustos’ta başlayan seçim takvimi uyarınca, propaganda süreci, dün saat 18.00’de tamamlandı ve ardından seçim günü yasakları devreye girdi.

Bugün saat 19.00’a kadar, radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak.

Radyo ve televizyonlarda, bugün 19.00 ila 21.00 saatleri arasında, seçimle ilgili olarak sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek; saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Bugün, sandık alanları içerisinde veya civarında herhangi bir kişi tarafından aday ve/veya siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması veya aday veya siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi ve/veya emtia ve/veya maske kullanılması yasak olacak.

Alkollü içki satılması ve silah bulundurulması yasak

Uyulması gereken diğer yasaklar şöyle:

“Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silâh taşıyamayacak.”

Salt çoğunluk aranacak

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın yarınki seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.



“Nerede oy kullanacağım”

Pandemi önlemleri çerçevesinde bu seçimde, seçmen kartı dağıtılmadı. Seçmenler, nerede oy kullanabileceğini www.mahkemeler.net ve www.ysk.mahkemeler.net adreslerinden, “nerede oy kullanacağım” uygulamasını kullanarak kimlik kartı numarası bilgilerini yazarak veya seçim kurullarının belirlediği telefonları arayarak öğrenebiliyor. Açıklanan telefon numaraları şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu: 227 72 77 - 228 92 59

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 50 86 - 227 30 47- 227 50 87

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 02 32 - 366 23 32 - 366 40 68 - 366 19 04

Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46 - 815 68 70 - 815 60 07

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 25 92 - 714 65 99

İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95 - 371 35 92- 371 35 80 - 371 35 81

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 25 93 - 714 65 99

Seçime ilişkin birçok bilgiye de //ysk.mahkemeler.net/ adresinde yayımlanan video ve duyurular aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Pusulanın geçerli olması için

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların adlarının isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

Oy pusulasındaki soru

Yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor.

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası'nın değiştirilmesi için 2014 yılında yapılan halkoylamasından hayır oyları daha fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti. Yarınki oylamadan evet çıkması halinde, KKTC Anayasası 35 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

Önce Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Oy kullanmak için sandıklara gidecek seçmenler, paravanın arkasında oyunu kullandıktan sonra, pusulalarındaki iki mührü sandık kuruluna göstererek sandığa atacak.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi, hem de halkoylaması oy pusulaları tek sandığa atılacak.



Sandık kurullarındaki görevliler, saat 18.00’de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçecek. Önce oy pusulaları ayrılacak ve ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK formlarına işlenerek telefonla veya oluşturulan WhatsApp hattına bildirilecek.Ardından da halkoylaması sonuçları için aynı işlem yapılacak.YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, tahminlerine göre, Cumhurbaşkanlığı ve halkoylamasının gayriresmi ve kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklayacaklarını belirtmişti.

198 bin 867 seçmen

Seçim ve halkoylamasında, seçmen listelerine kayıtlı 198 bin 867 seçmen, 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa'da 63 bin 842 seçmen 223 sandık; Gazimağusa'da 49 bin 958 seçmen 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 858 seçmen 30 sandık.”

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

10’uncu seçim

26 Nisan’da yapılması gereken ancak Coronavirüs salgını nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasındaki 10’uncu devlet başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

1974 Barış Harekâtı’nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yapan Kıbrıs Türk halkı, 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı;

7 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. Yarınki Cumhurbaşkanlığı seçimi, KKTC’nin

8. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak siyasi tarihteki yerini alacak.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir; yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor.

11 aday 11 farklı sandıkta oy kullanacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için, bugün kurulacak sandıklara gidecek seçmenlerle birlikte oy verecek 11 Cumhurbaşkanı adayı, 11 farklı seçim sandığında oy kullanacak.

UBP adayı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Şht. Tuncer İlkokulu’ndaki 140 numaralı sandıkta oy verecek. Tatar, oy kullanacağı sandığa saat 10.00’da gidecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Tufan Erhürman oyunu Gönyeli İlkokulu’nda kurulacak 65 numaralı sandıkta saat 10.00’da kullanacak.

Yeniden Doğuş Partisi adayı Erhan Arıklı, Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 185 numaralı sandıkta saat 10.00’da oy verecek.

Milliyetçi Demokrasi Partisi adayı Fuat Çiner, oyunu kullanmak için saat 11.00’de Lefkoşa’da Atleks Sanverler Ortaokulu’ndaki 128 numaralı sandığa gidecek.

Bağımsız adaylardan Arif Salih Kırdağ, Lefkoşa’da Mahkemeler binası salon 1’deki 124 numaralı sandıkta saat 10.30’da vatandaşlık görevini yapacak.

Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu’nda 121 numaralı sandıkta saat 15.00’te oy kullanacak.

Mustafa Ulaş oyunu Alayköy İlkokulu’nda 5 numaralı sandıkta verecek. Ulaş, saat 09.00’da sandık başında olacak.

Alpan Uz, Edremit’te Haseki Restoran’da (eski Olivyum) 81 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy kullanacak.

Kudret Özersay, seçim günü sabahı 09.30’da, oyunu Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandığa atacak.

Mustafa Akıncı, Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulacak 223 numaralı sandıkta saat 11.00’de oy verecek.

Serdar Denktaş ise oy kullanmak üzere 09.30’da Gönyeli Belediyesi’ndeki 68 numaralı sandıkta olacak.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik de vatandaşlık görevini Şht. Tuncer İlkokulu 138 numaralı sandıkta saat 12.00’de yerine getirecek.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 11:34