Gümrük memuru gözaltına alındı

Girne açıklarındaki gemide çok sayıda kaçak sigara, tütün, alkollü içecek ve cep telefonu bulundu

Gümrük memuru gözaltına alındı
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Onur ULAĞ
Sahil Güvenlik, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler başarılı operasyonlarına dün bir yenisini daha ekledi. Girne'den ayrılan bir tekneye operasyon düzenlendi; çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu, alkollü içki ele geçirildi. Polis, biri gümrük memuru olmak üzere 3 kişiyi tutukladı.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

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“Saat 07.30 sıralarında,  Girne Turizm Limanından ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından  operasyon düzenlendi.
Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi.
Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı  H.Ç. (E-30), teknede yolcu olarak bulunan A.Y. (E-53) ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru S.Ç. (E-43) tutuklandı.. Soruşturma devam etmektedir.”


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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