Durumu perişan

2 kez beyin kanamasına bağlı felç geçirerek yürümekte bile zorlanan Kani Esen’e çalışabilir raporu verilerek maaşı kesildi

Durumu perişan
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Ziyamet köyünde eşi ile birlikte yaşayan Kani Esen zor günlerden geçiyor. 2 defa beyin kanamasına bağlı felç geçiren ve iş göremez duruma gelen Kani Esen’e çalışabilir raporu verilerek, maaşının kesildiği ileri sürüldü. İlaçlarını alamayan, yiyecek ekmek bile bulamayacak duruma geldiğini söyleyen Kani Esen ve eşi Özgür Esen, yaşadıkları mağduriyeti Diyalog muhabirine anlattı.
Çalışabilir raporu verildi

banner477
Diyalog’a konuşan Özgür Eser, eşinin 2 defa beyin kanamasına bağlı felç geçirdiğini ve iş göremez duruma geldiğini söyledi. Eşinin yürümekte dahi zorlandığını belirten Esen, yüzde 35 çalışabilir raporu verilerek, eşinin devletten aldığı maaşın kesildiğini ve zor durumda kaldıklarını ifade etti.
5 kuruş paramız yok
Eşinin değil çalışmak, ihtiyaçlarını gidermek için yürüyemediğini belirten Esen, aldıkları yardım maaşı ile zar zor geçindiklerini ancak maaşın kesilmesi ile birlikte eve ekmek alacak paralarının dahi kalmadığını belirterek, devletten yardım talep etti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Zeynel
Zeynel - 4 saat Önce

Bu kadını çok iyi tanıyorum, her gittigi yerde insanlara camur ve iftira atan, gittigi dairelerde memurlara hakaret eden bir tip. Bence onun icin kedilmistir yardimi.

Veli
Veli @Zeynel - 35 dakika Önce

yahu bu ne hal boyle? Nerdeyse kadini linc edeceksiniz. Insanlara camur atiyormus yok bilmem nbe. HAKKI VARSA adamin maasini almasi lazim. Sana mi soracaklar yok camur mu attiydi yok igtira mi attioydi. Ne yamuk dedikodular bunlar. Hepinize de cok ayip.

ozlem ozogmen
ozlem ozogmen - 3 saat Önce

yani buda muge boyaci denktas gibiymis hep bana hep nana talana calmaya hortuma bok atmaya her sey var bu bizim mugecik boyaci denktas

Veli
Veli @ozlem ozogmen - 39 dakika Önce

Abi ne dedigin kime soyledigin bellei degil? Ne alakasi var Muge Boyaci ile bu haberin? Eger bir alakasi varsa acikla da biz de bilelim.

Ismet
Ismet - 4 saat Önce

Bu kadin yıllar önce kocasının ilk esinden olan 13 ve 15 yaslarinda olan iki kiz cocugunu sokaga atmisti. Onun gunahini cekiyorlardir simdi.

Veli
Veli @Ismet - 38 dakika Önce

Tam mahalle dedikodusuna cevirdiniz olayi. Herkesi bu sekilde kotulemek cok ayip hepinize,

Ibrahim
Ibrahim @Ismet - 4 saat Önce

Kocasina sattirmis oldugu tarlalarin ve traktorun parasini ne yspmislar. Gercekten magdur olsalardi eminim yardimci olurlardi.

kerem
kerem - 1 saat Önce

hade lan bırakın yalanı dolanı çocuklara bunu yaptıysa beş kuruş vermeyin

SIRADAKİ HABER
Sen neymişsin be Corona
Sen neymişsin be Corona
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460