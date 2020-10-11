Durumu perişan

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ziyamet köyünde eşi ile birlikte yaşayan Kani Esen zor günlerden geçiyor. 2 defa beyin kanamasına bağlı felç geçiren ve iş göremez duruma gelen Kani Esen’e çalışabilir raporu verilerek, maaşının kesildiği ileri sürüldü. İlaçlarını alamayan, yiyecek ekmek bile bulamayacak duruma geldiğini söyleyen Kani Esen ve eşi Özgür Esen, yaşadıkları mağduriyeti Diyalog muhabirine anlattı.

Çalışabilir raporu verildi



Diyalog’a konuşan Özgür Eser, eşinin 2 defa beyin kanamasına bağlı felç geçirdiğini ve iş göremez duruma geldiğini söyledi. Eşinin yürümekte dahi zorlandığını belirten Esen, yüzde 35 çalışabilir raporu verilerek, eşinin devletten aldığı maaşın kesildiğini ve zor durumda kaldıklarını ifade etti.5 kuruş paramız yokEşinin değil çalışmak, ihtiyaçlarını gidermek için yürüyemediğini belirten Esen, aldıkları yardım maaşı ile zar zor geçindiklerini ancak maaşın kesilmesi ile birlikte eve ekmek alacak paralarının dahi kalmadığını belirterek, devletten yardım talep etti.