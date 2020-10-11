Durumu perişan

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Ziyamet köyünde eşi ile birlikte yaşayan Kani Esen zor günlerden geçiyor. 2 defa beyin kanamasına bağlı felç geçiren ve iş göremez duruma gelen Kani Esen’e çalışabilir raporu verilerek, maaşının kesildiği ileri sürüldü. İlaçlarını alamayan, yiyecek ekmek bile bulamayacak duruma geldiğini söyleyen Kani Esen ve eşi Özgür Esen, yaşadıkları mağduriyeti Diyalog muhabirine anlattı.
Çalışabilir raporu verildi
5 kuruş paramız yok
Eşinin değil çalışmak, ihtiyaçlarını gidermek için yürüyemediğini belirten Esen, aldıkları yardım maaşı ile zar zor geçindiklerini ancak maaşın kesilmesi ile birlikte eve ekmek alacak paralarının dahi kalmadığını belirterek, devletten yardım talep etti.
Bu kadını çok iyi tanıyorum, her gittigi yerde insanlara camur ve iftira atan, gittigi dairelerde memurlara hakaret eden bir tip. Bence onun icin kedilmistir yardimi.
yahu bu ne hal boyle? Nerdeyse kadini linc edeceksiniz. Insanlara camur atiyormus yok bilmem nbe. HAKKI VARSA adamin maasini almasi lazim. Sana mi soracaklar yok camur mu attiydi yok igtira mi attioydi. Ne yamuk dedikodular bunlar. Hepinize de cok ayip.