Kuzeyde 10, güneyde 35 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 234 olduğunu, 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.
10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün Yapılan Test Sayısı: 1234
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
Ülke dışından gelen vakalar - 3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar - 6
İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Toplam Vaka Sayısı- 807
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
Güneyde 35 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 984’e ulaştı.