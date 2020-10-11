Kuzeyde 10, güneyde 35 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 234 olduğunu, 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün Yapılan Test Sayısı: 1234

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar - 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar - 6

İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok



Yapılan Toplam Test Sayısı- 187.372Toplam Vaka Sayısı- 807İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1



Güneyde 35 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 984’e ulaştı.