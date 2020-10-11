Kuzeyde 10, güneyde 35 yeni vaka

Artışlar dikkat çekici

Kuzeyde 10, güneyde 35 yeni vaka
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 234 olduğunu, 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

10 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Dün Yapılan Test Sayısı: 1234
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10 
Ülke dışından gelen vakalar -  3
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar - 6
İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5   
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

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Yapılan Toplam Test Sayısı- 187.372 
Toplam Vaka Sayısı- 807
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 756  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 35
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

 
Güneyde 35 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 3 bin 414 test sonucunda 35 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı bin 984’e ulaştı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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