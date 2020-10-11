Küçükbaş hayvan ağılları yenileniyor

İlk adım atıldı

Küçükbaş hayvan ağılları yenileniyor
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1960 yıllından beri kullanılan ve artık yetersiz kalan küçükbaş hayvan ağılları yenileniyor

Kuzey Kıbrıs’ta 1960 yıllından beri kullanılan ve artık yetersiz kalan küçükbaş hayvan ağılıları için 60 yıl aradan sonra Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde  yeni ağıl inşa ediliyor.
Şht. Tğm. Doğuş Uran çiftliğinde yapılması planlanan proje her biri Bin başlık 6 küçükbaş ağılı, 2 adet sağım hane, 4 adet doğum ağılı, 2 adet kuzu büyütme ve 2 adet oğlak büyütme ağılı ile 1 adet revirden oluşuyor. 

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Projenin  ilki olan Bin başlıklı küçükbaş ağılının yapımı ve  2 kilometrelik alanının tellenmesi ihalesinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan Kam-Tek Ltd ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında  yapım sözleşmesi imzalandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu projenin oluşumunda emeği geçen Hayvancılık ve Tarım Komitesi’ne,  Planlama İnşaat Dairesi’ne, Devlet Üretme Çiftliği  ile Tarım ve Doğal Kaynaklar yetkililerine ve personellerine, bu süreçte üretimin devamlılığı konusunda  izin verip sürecin devamlığını sağlayan Yüksek Seçim Kurulu’na teşekkür etti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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