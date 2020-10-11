1960 yıllından beri kullanılan ve artık yetersiz kalan küçükbaş hayvan ağılları yenileniyor

Kuzey Kıbrıs’ta 1960 yıllından beri kullanılan ve artık yetersiz kalan küçükbaş hayvan ağılıları için 60 yıl aradan sonra Devlet Üretme Çiftlikleri bünyesinde yeni ağıl inşa ediliyor.

Şht. Tğm. Doğuş Uran çiftliğinde yapılması planlanan proje her biri Bin başlık 6 küçükbaş ağılı, 2 adet sağım hane, 4 adet doğum ağılı, 2 adet kuzu büyütme ve 2 adet oğlak büyütme ağılı ile 1 adet revirden oluşuyor.



Projenin ilki olan Bin başlıklı küçükbaş ağılının yapımı ve 2 kilometrelik alanının tellenmesi ihalesinin tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan Kam-Tek Ltd ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında yapım sözleşmesi imzalandı.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu projenin oluşumunda emeği geçen Hayvancılık ve Tarım Komitesi’ne, Planlama İnşaat Dairesi’ne, Devlet Üretme Çiftliği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar yetkililerine ve personellerine, bu süreçte üretimin devamlılığı konusunda izin verip sürecin devamlığını sağlayan Yüksek Seçim Kurulu’na teşekkür etti.