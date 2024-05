Ekonomiye büyük katkı 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıtın dört önemli etkisi olduğunu söyledi. Pandemi döneminden sonra akaryakıt ihtiyacının arttığını dile getiren Amcaoğlu, özellikle Güney’den gelenlerin ülkede alışveriş ve akaryakıt alımı yapmasından dolayı ekonomik döngünün arttığına dikkat çekti. Akaryakıtta yapılan tespitler ve uygulanan politikaları anlatan Amcaoğlu, 142 akaryakıt istasyonu verilerine otomatik ulaştıklarını, verilerde kayıt dışılığın önlenmesi çalışmalılarının da denetlendiğini kaydetti. Elektronik etiketle ilgili çalışmaların tamamlandığını dile getiren Amcaoğlu, bazı büyük marketlerden başlamak üzere elektronik etiketlendirmenin kullanılacağını belirtti. Elektronik etiketlenmeyle fiyatların saniyelik olarak görülebileceğini dile getiren Amcaoğlu, sistemin uygulanmasıyla tüm verilere rahatlıkla ulaşılabileceğini kaydetti. Et fiyatlarıyla ilgili denetimler de yapıldığını dile getiren Amcaoğlu, geçen ay 11 bin 729 adet küçükbaş hayvanın kesildiğini, ülkede et sıkıntısı olduğu söyleminin doğru olmadığını söyledi.

Et kesiminde artış oldu

Amcaoğlu, bir önceki et kesiminde yüzde ellilik artış olduğunu da belirtti. Amcaoğlu, hayat pahalılığı uygulamasının daha sık uygulanması gerektiği söylemini ısrarla gündeme getirdiklerini dile getirdi. Sıkıntıların farkında olduklarını ve ülkenin kapalı ekonomide yaşadığını bildiklerini dile getiren Amcaoğlu, başta turizm ve yükseköğretim olmak üzere ihracata yönelik makro büyüme ve üretimin yapılması çalışmalarının da sürdüğünü, ülkedeki ihracatın gelişeceğini belirtti. Ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi çalışmalarını önemsediklerini dile getiren Amcaoğlu, bu şartların da çok yakın bir zamanda oluşabileceğini kaydetti.