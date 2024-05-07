Türkiye’yi örnek gösterdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü oturumunda yabancılara mülk satışı da konuşuldu.

CTP Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde kapsamında yaptığı “Yabancılara mülk satışı” başlıklı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 10 kotası uygulanan bölgeler olduğunu belirterek, KKTC’de de mülk edinmeyle ilgili bir kotanın şart olduğunu belirtti.

CTP lideri, yabancılara mülk satışıyla ilgili düzenlemeyi içeren yasada değişiklik konusunun CTP’nin 2,5-3 yıldır sürekli gündeme getirdiği bir konu olduğunu kaydetti.

Ülkede toprak sahipliğinin, nüfus planlaması ve ekonomik kalkınma planlaması açısından önemli olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmazsa bunun inşaat sektörüne de zarar vereceğini belirtti.

“Derdimiz bu küçücük ve nüfusu son derece az olan ülkenin, toprak mülkiyetinin korunabilmesi, nüfus yapısının sürdürülebilir şekilde devam etmesiydi” diyen Erhürman, konunun, kendilerinin bu uyarıları sonucunda değil de, meselenin Türkiye medyasında yer bulmasıyla gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Erhürman, nüfusun, mülkiyetin ya da toprağın korunması hakkında hiçbir şey içermeyen bu düzenlemenin en iyi ihtimalle istatistiki verileri biraz daha iyi hale getirebilecek haline geldiğini kaydetti.

KKTC vatandaşı sayısı düşecek

Tasarının, yabancıların mülk edinmesini, mevcut yasadan daha fazla kolaylaştıracağını savunan Erhürman mülk edinmeyle ilgili bir kotanın şart olduğunu ve bu gereği ilk günden beri dile getirdiklerini belirtti.

Erhürman, böyle bir kota olmazsa belli bölgelerde KKTC vatandaşı oranlarının görmezden gelinemeyecek kadar düşebileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 10 kotası uygulanan bölgeler olduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda hükümet vekillerinin de kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

Seçim sandığı kurmaya gerek kalmayacak

Yapılan düzenlemeyle, projelerin yüzde 80’inin yabancı, yüzde 20’sinin KKTC ya da TC vatandaşı tarafından alınabilmesine imkan yaratıldığını belirten Erhürman, bunun, bir projenin yüzde yüzünün KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından alınmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman, yabancılar yapılacak her projenin yüzde 100’ünü alabilmesine imkan tanıyan bu düzenlemeyle birlikte, gelir düzeyi yabancılardan düşük olan çoğu KKTC vatandaşının bu projelerden ev alamayacağı bir noktaya geleceğini ve bunun da belli bölgelerin tamamen yabancılaşmasını getireceğini ifade etti. Erhürman, böylece 5 sene sonra bazı köylerde seçim sandığı kurmaya gerek kalmayacağını dile getirdi.

Oğuz: Bu konuda hassasız

Yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konunun uzun zamandır konuşulduğuna işaret ederek, “Biz de ülkenin geleceğiyle ilgili gaileleri paylaşıyoruz” dedi.

İdare olarak olayın tüm taraflarını göz önüne alarak hareket etmek durumunda olduklarını söyleyen Oğuz, yüzde 100 noktasına nasıl gelindiğini anlattı. İlk önce pafta sistemi üzerinden ilerlendiğini ancak zorluklar yaşandığını söyleyen Oğuz, sektörle ilgili alınan önlemleri anımsattı ve yabancıya yap-satı yasakladıklarını kaydetti.

Adım atarken dengeleri gözettiklerini ve konunun hala tartışıldığını ifade eden Oğuz, muhalefetin görüşlerine önem verdiklerini söyledi.

Konuyu yeniden değerlendireceklerini kaydeden Oğuz, “Sektör sonsuz değil. Kaynak da sınırlı. Ülkenin tarım topraklarının korunmasıyla ilgili de hemfikiriz” diyerek, veri eksikliği nedeniyle hala tartışılan konular olsa da temel konularda aynı fikirde olduklarını belirtti.

CTP Milletvekili Ongun Talat yerinden söz alarak, konut fiyatlarını aşağıya çekmek unsurunun hiçbir şekilde bu değişiklikte yer almadığını söyledi. Şu anda Türkiye yurttaşlarına 3 dairenin önü açılırsa daha sonra bu işler sarpa sardığında bunun iktidarın geri alamayacağı bir hale gelebileceğini ifade eden Talat, “Neden bu kararı geçici bir karar olarak almıyoruz?” diye sordu.

Oğuz ise hisseli satışların yarattığı mağdurlara işaret ederek, görülen anomalilerin tartışılabileceğini kaydetti.

Sektörlerden gelen talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Oğuz, komitede tüm taleplerin görüşülebileceğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024, 09:48